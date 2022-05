Začal sa súd s mužom, ktorý v roku 2017 vrazil do davu na Times Square

New York 9. mája (TASR) - V New Yorku sa po takmer piatich rokoch začal súdny proces s mužom, ktorý vrazil do ľudí na námestí Times Square. Pri incidente prišla o život 18-ročná žena a ďalších 22 osôb utrpelo zranenia. TASR správu prevzala od agentúry AP, ktorá sa odvoláva na vyjadrenie miestnej prokuratúry.



Bývalý príslušník vojenského námorníctva z Bronxu 31-ročný Richard Rojas v máji 2017 vrazil do davu chodcov na chodníku newyorského námestia Times Square a zastavil sa až po náraze do kovových bezpečnostných bariér. Auto šoféroval pod vplyvom návykových látok, pričom polícii povedal, že "počul hlasy".



Pri incidente prišla o život 18-ročná turistka Alyssa Elsmanová z Michiganu, zranila sa aj jej 13-ročná sestra.



Rojas sa po incidente vyhlásil za nevinného. Odvtedy sa nachádza vo väzbe v newyorskom väzení Rikers Island.



Očakáva sa, že súdny proces s Rojasom, ktorý bude prebiehať na manhattanskom súde, potrvá niekoľko mesiacov. Niekoľkokrát sa už pritom odkladal aj pre pandémiu koronavírusu.



Zo záznamov vojenského námorníctva vyplýva, že Rojas v roku 2013 strávil dva mesiace vo vojenskom väzení v Charlestone, dôvod však nie je uvedený. V roku 2014 ho na základe rozhodnutia vojenského súdu z námorníctva prepustili.