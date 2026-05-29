Začal sa súd s mužom, ktorý vraj sledoval iránskeho exilového novinára
Prokurátor Lee Ingham v piatok pred súdom v Londýne uviedol, že Aidinidis v apríli a máji podnikol dve cesty do Británie, aby tam sledoval daného novinára.
Autor TASR
Londýn 29. mája (TASR) - Pred súd v Británii v piatok predstúpil Grék obvinený zo sledovania novinára pracujúceho pre televíznu stanicu Iran International sídliacu v Londýne. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že 46-ročný Ioannis Aidinidis konal v mene zahraničnej spravodajskej služby – pravdepodobne iránskej. Ako informovala agentúra Reuters, Aidinidis, ktorý sa narodil v Gruzínsku a teraz žije v Mníchove, bol zadržaný 16. mája a následne obvinený podľa britského zákona o národnej bezpečnosti, píše TASR.
Prokurátor Lee Ingham v piatok pred súdom v Londýne uviedol, že Aidinidis v apríli a máji podnikol dve cesty do Británie, aby tam sledoval daného novinára, pričom fotografoval aj autá, domy a ďalšie miesta spojené s jeho osobou. Počas druhej cesty mal podľa obžaloby na strom nainštalovať skrytú kameru ukrytú v ponožke a zasielať takto získané „údaje neznámym osobám v zahraničí“, doplnila agentúra Reuters.
Podľa Inghama zo správ v Aidinidisovom telefóne vyplýva podozrenie, že bol financovaný zo zahraničia. Iné dôkazy zase svedčia o tom, že v čase medzi cestami do Británie sledoval aj zbrojársku firmu v Taliansku.
Súd v piatok od obvineného nepožadoval vyjadrenie k vine. Zároveň rozhodol o predĺžení jeho väzby do ďalšieho pojednávania, ktoré sa uskutoční 19. júna.
Agentúra Reuters pripomenula, že v apríli boli v súvislosti s pokusom o podpaľačský útok v priestoroch spojených s Iran International v severozápadnom Londýne obvinené tri osoby. Požiar si nevyžiadal škody ani zranenia.
Britská polícia uviedla, že preveruje možné prepojenie na Irán, a to nielen v tomto prípade, ale aj v súvislosti so sériou podpaľačských útokov na židovské objekty v Londýne.
K zodpovednosti za väčšinu týchto incidentov sa prihlásila proiránska skupina Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja.
AFP doplnila, že Teherán opakovane poprel účasť na útokoch alebo sprisahaniach v Británii.
Televízna stanica Iran International v apríli uviedla, že čelí „neustálym snahám o zastrašovanie“ a „umlčanie nezávislej perzskej žurnalistiky v zahraničí“.
Táto súkromná stanica so sídlom v prísne stráženej budove v západnom Londýne bola v roku 2022 Teheránom spolu s perzským servisom BBC označená za „teroristickú“ organizáciu. V roku 2023 na odporúčanie britskej polície prerušila vysielanie a sedem mesiacov dočasne vysielala z Washingtonu. O rok neskôr sa jeden z jej reportérov stal terčom útoku nožom, ktorý sa odohral neďaleko jeho londýnskeho bydliska a vyšetroval ho Scotland Yard.
