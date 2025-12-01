< sekcia Zahraničie
Začal sa súd s obžalovaným z vraždy riaditeľa UnitedHealthcare
Počas prvého pojednávacieho dňa sa púšťali audio a video záznamy, viaceré z nich doteraz neboli zverejnené.
Autor TASR
New York 1. decembra (TASR) - Na newyorskom štátnom súde sa v pondelok začal súdny proces s Luigim Mangionem, obžalovaným z vraždy Briana Thompsona, riaditeľa zdravotnej poisťovne UnitedHealthcare. Počas prvého pojednávacieho dňa sa púšťali audio a video záznamy, viaceré z nich doteraz neboli zverejnené. Vypočuli tiež prvých svedkov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.
Mangione je obžalovaný z vraždy druhého stupňa. Súd predtým zamietol dva body obžaloby týkajúce sa úkladnej vraždy a terorizmu pre nedostatočné dôkazy. Mangione je obžalovaný aj na federálnej úrovni, okrem iného z vraždy, stalkingu a trestných činov súvisiacich so zbraňami. Obžalovaný sa vo všetkých bodoch obžaloby považuje za nevinného.
Na prvom pojednávacom dni súdu premietli video z bezpečnostnej kamery, ktoré zachytáva vraždu. Mangione je obžalovaný z toho, že na Thompsona 4. decembra 2024 na ulici v newyorskom Manhattane niekoľkokrát vystrelil zo zbrane s tlmičom a z miesta činu utiekol na bicykli.
Prokuratúra tvrdí, že na nábojniciach, ktoré Thompsona zasiahli, boli vyryté slová „deny“ (zamietnuť), „defend“ (obhájiť) a „depose“ (odvolať). Ide o súčasť taktiky poisťovní, ktoré sa vyhýbajú vyplácaniu plnenia. Mangione tiež vo svojom denníku uvažoval o vzbure proti „smrtiacemu, chamtivosťou poháňanému kartelu zdravotných poisťovní“.
Mangioneho dolapili päť dní po vražde v meste Altoona 370 kilometrov od Manhattanu. Na súde pustili záznamy jeho zatknutia v reštaurácii McDonald’s. Na pojednávaní pustili aj nahrávku telefonátu manažéra reštaurácie. Políciu privolal, pretože zákazníci spoznali Mangioneho ako podozrivého z vraždy.
Vražda Thompsona vyvolala pobúrenie a na online sieťach tiež vlnu nenávistných komentárov na adresu amerických zdravotných poisťovní pre ich údajné obohacovanie sa na úkor pacientov. Niektoré komentáre dokonca oslavovali Mangioneho ako hrdinu. Pojednávanie priamo v súdnej sieni sledovalo niekoľko desiatok jeho priaznivcov.
Ak bude Mangione odsúdený v štáte New York, hrozí mu doživotie. Na federálnom súde to môže byť aj trest smrti.
