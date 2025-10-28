Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Začal sa súd s vrahom japonského expremiéra

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Štyridsaťpäťročmý Jamagami 8. júla 2022 z podomácky vyrobenej zbrane dvakrát odzadu vystrelil na Abeho.

Autor TASR
Tokio 28. októbra (TASR) - V Japonsku sa v utorok začal súdny proces s Tecujom Jamagamim, vrahom bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho. Jamagami je obžalovaný z vraždy a porušenia zákonov týkajúcich sa držby zbraní. Podľa agentúry Reuters sa očakáva, že sa k vražde prizná. Obhajoba však bude pravdepodobne popierať, že bola politicky motivovaná, informuje TASR.

Štyridsaťpäťročmý Jamagami 8. júla 2022 z podomácky vyrobenej zbrane dvakrát odzadu vystrelil na Abeho. Ten utrpel vážne zranenia a veľkú stratu krvi, ktorým neskôr podľahol. K útoku došlo v meste Nara počas Abeho prejavu v rámci kampane pred voľbami do hornej komory japonského parlamentu. V tom čase už funkciu premiéra viac ako rok nezastával.

Abeho si Jamagami ako terč útoku podľa vlastných slov vybral z presvedčenia, že bývalý premiér je napojený na konzervatívnu Cirkev zjednotenia. Cítil voči nej odpor kvôli darom, ktoré jej poskytla jeho matka, čím priviedla rodinu k bankrotu.

Vyšetrovanie Abeho vraždy odhalilo väzby medzi Cirkvou zjednotenia a mnohými konzervatívnymi poslancami vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP), čo viedlo k rezignácii štyroch ministrov. Tokijský okresný súd v marci tohto roka vydal príkaz na rozpustenie japonskej pobočky cirkvi s odôvodnením, že spôsobila spoločnosti „bezprecedentnú škodu“.

Súdny proces s Jamagamim sa začína v deň, keď je na návšteve Japonska americký prezident Donald Trump, ktorý mal s Abem blízky vzťah.
