Začal sa súd so Sýrčanom obžalovaným z vrážd a terorizmu

Budapešť 13. novembra (TASR) - Za prísnych bezpečnostných opatrení sa v stredu v Budapešti na Súde hlavného mesta začal proces s občanom Sýrie Hasanom F. Informoval o tom spravodajský server Hirado.hu.



Maďarská prokuratúra tohto muža 3. septembra obvinila z trestných činov vraždy, terorizmu formou organizovanej skupiny a zločinu proti ľudskosti.



Zo spisu obžaloby okrem iného vyplýva, že obvinený v období od 13. do 15. mája 2015 spolu s ďalšími ozbrojenými páchateľmi v jednom z miest sýrskej provincie Homs zavraždil najmenej 25 ľudí, medzi nimi aj ženy a deti.



Páchatelia okrem iného sťali hlavu miestnemu náboženskému vodcovi. Príbuzných obetí pritom nútili sledovať priebeh popráv.



Prokuratúra nariadila vyšetrenie prípadu 18. marca. Následne vykonala množstvo vyšetrovacích úkonov, v rámci ktorých kriminalisti podrobili podozrivého výsluchu v celkovom trvaní 29 hodín. Prokuratúra navrhla pre obvineného doživotný trest odňatia slobody.



Počas vyšetrovania vypočuli desiatich svedkov, vrátane očitých, a to v Maďarsku, na Malte i v Belgicku. Do vyšetrovania, ktoré sa okrem uvedených krajín konalo aj v Grécku, sa zapojila aj protiteroristická jednotka TEK, a celý proces koordinoval maďarský člen úradu EÚ pre justičnú spoluprácu Eurojust.



Hasana F. zadržali na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta 30. decembra 2018. Pri pasovej kontrole totiž vtedy 27-ročný muž predložil falošný pas a falošným dokladom sa snažil potvrdiť aj totožnosť ženy, s ktorou cestoval.



Maďarský súd ho za prevádzačstvo a ďalšie trestné činy odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody a na tri roky ho vyhostil z krajiny. Sýrčana mali vyhostiť do Grécka, kde dostal štatút utečenca. V rámci procesu vyhostenia ho vzali do vydávacej väzby.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)