Začal sa súd týkajúci sa marcového požiaru v klube v meste Kočani
Skopje 20. novembra (TASR) - V Severnom Macedónsku sa v stredu začal súdny proces s 35 osobami v súvislosti s marcovým požiarom v nočnom klube v meste Kočani, ktorý si vyžiadal 63 obetí. Agentúra AFP uvádza, že súdne konanie v tejto veci bude pravdepodobne zdĺhavé, píše TASR.
Požiar vypukol počas hiphopového koncertu v podniku Pulse v Kočani 16. marca a viac ako 200 ľudí v jeho dôsledku utrpelo zranenia. Súdny proces v hlavnom meste Skopje sa tak začal po takmer ôsmich mesiacoch od tragédie.
„S najväčšou pokorou voči strateným životom, ťažko zraneným a ich rodinám a blízkym sme tu, aby sme v tomto procese žiadali zodpovednosť,“ povedal prokurátor Borce Janev pred súdom.
Obžalovaní, medzi ktorými sú aj traja bývalí starostovia Kočani, majiteľ klubu, stavební inšpektori a bezpečnostná služba klubu, sú obvinení z „vážnych zločinov proti verejnej bezpečnosti“, vysvetľuje AFP.
„Nemôžeme zaručiť, ako dlho to potrvá, to nikto nemôže vedieť. Žiadam o disciplínu, pretože všetci chceme dosiahnuť spravodlivosť,“ vyhlásila predsedajúca sudkyňa Dijana Gruevská Ilievská v reakcii na obavy, že v krajine, ktorú Európska únia pravidelne kritizuje za pomalý súdny systém, by sa tento proces mohol ťahať roky.
Termín ďalšieho pojednávania stanovila sudkyňa na 25. novembra.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že jeden z najničivejších požiarov v nočnom klube v Európe za ostatné roky spôsobila zábavná pyrotechnika. Od nej sa chytil strop z horľavého materiálu a následne strecha preplneného nočného klubu. Na mieste vznikla aj tlačenica, ktorá prispela k vysokému počtu takmer výlučne mladých obetí.
