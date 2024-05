Začal sa súd v prípade požiaru v Českom Švajčiarsku

Praha 16. mája (TASR) - Krajský súd v Ústí nad Labem začal vo štvrtok hlavné pojednávanie v prípade založenia požiaru v národnom parku České Švajčiarsko v roku 2022. Bol to najrozsiahlejší lesný požiar v histórii ČR. Jiří L., ktorého obžaloba zo zapálenia lesa vinní, sa priznal len k založeniu menších požiarov v okolí. Súd si vyžiadal správu o jeho zdravotnom stave. Na základe správy servera iDNES.cz informuje spravodajkyňa TASR.



"Zapálil som Vlčiu horu, ale nie národný park," povedal obžalovaný, ktorý je už niekoľko mesiacov vo väzbe. Podľa servera pôsobil v pojednávacej sieni zmätene a sudca mu dlho vysvetľoval, čo znamená vyhlásenie o vine. V súvislosti s jeho zdravotným stavom zmienil, že má depresie, úzkosti a počuje hlasy. Dodal, že berie silné lieky.



Súdny senát sa nakoniec uzniesol, že zatiaľ nie je schopný rozhodnúť, či vyhlásenie o vine prijme. Chce posúdiť vplyv liekov na obžalovaného a tiež jeho celkový zdravotný stav. Vyžiadal si preto správu od väzenského lekára.



Podľa advokáta Víta Pavka založil jeho klient menšie požiare v takzvanej mánii. "Pod vplyvom rôznych zdravotných okolností páchal zlo, kam sa len pozrel," vysvetlil advokát.



Hlavné pojednávanie by podľa servera malo pokračovať v piatok dopoludnia. Obžalovanému hrozí až 15 rokov za mrežami.



Muž sa k činu pred niekoľkými mesiacmi sám priznal. Polícii povedal, že v noci z 23. na 24. júla 2022 si do Malinového dolu pri obci Hřensko priniesol lieh a raždie. Vyhliadol si miesto, o ktorom usúdil, že by sa tam dal najúčinnejšie založiť požiar, a zapálil oheň. Údajne premýšľal o založení "najveľkolepejšieho požiaru v dejinách Českej republiky". Potom však svoju výpoveď menil a nakoniec vyhlásil, že požiar nezaložil.



Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko vypukol predvlani 24. júla. Zasahovalo pri ňom približne 6000 hasičov a 400 kusov techniky vrátane hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Uhasiť sa ho podarilo po 20 dňoch.











