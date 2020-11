Začal sa súdny proces s francúzskym exprezidentom Sarkozym

Paríž 23. novembra (TASR) - Súdny proces s bývalým francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym, obvineným z korupcie a obchodovania s vplyvom, sa v pondelok začal v Paríži. Pojednávanie však po asi dvoch hodinách odročili, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na francúzske médiá.



Ako poznamenala agentúra AFP, Sarkozy je jediným bývalým francúzskym prezidentom súdeným za činy spáchané počas výkonu funkcie hlavy štátu.



Okrem Sarkozyho súdneho konanie hrozilo aj jeho mentorovi, Jacquovi Chiracovi, a to za škandál súvisiaci s vyplácaním miezd a odmien fiktívnym zamestnancom. Súdny proces so Chiracom sa však pre jeho zlý zdravotný stav nikdy nezačal.



AFP dodala, že Sarkozy sa v pondelok dostal na úvodné súdne pojednávanie, ale novinárom neposkytol žiadne vyhlásenie.



Súd proces prerušil do štvrtka na základe žiadosti jedného z obvinených Gilberta Aziberta. Ten žiadal odročenie zo zdravotných dôvodov a v pondelok nebol na súde prítomný. Súd si do ďalšieho pojednávania vyžiadal jeho lekársku správu.



Vyšetrovanie korupčnej kauzy, do ktorej je Sarkozy údajne zapletený, viedlo aj k tomu, že sa pred šiestimi rokmi stal prvým exprezidentom vzatým kvôli výsluchu do vyšetrovacej väzby.



Sarkozy sa od začiatku snaží dosiahnuť, aby bola jeho kauza súdmi odložená. Svoje vyšetrovanie a stíhanie označuje za "škandál, ktorý sa zapíše do dejín".



Sarkozy a jeho právnik Thierry Herzog sú podozriví, že 73-ročnému sudcovi Azibertovi chceli ponúknuť post v Monaku výmenou za to, že im poskytne informácie o vyšetrovaní údajného nelegálneho financovania Sarkozyho prezidentskej kampane v roku 2007 dedičkou kozmetickej firmy L'Oréal Liliane Bettencourtovou.



Exprezident tvrdí, že Azibertovi, ktorý je v kauze spoluobvinený, sa nikdy takto nesnažil dohodiť lukratívny post. Sudca prácu v Monaku ani nedostal a v roku 2014 odišiel do dôchodku.



Vyšetrovací sudcovia sa však domnievajú, že už samotné ponúknutie dohody je trestným činom, aj keď daný sľub nebol splnený.



Časť dôkazov predložených v tejto kauze pochádza z odpočúvania telefonických rozhovorov medzi Sarkozym a Herzogom, ktoré sú súčasťou ďalšieho vyšetrovanie exprezidenta. Ide o prípad, ktorý súvisí s podozreniami, že Sarkozyho kampaň v roku 2007 bola financovaná z Líbye.



AFP spresnila, že toto vyšetrovanie stále trvá, aj keď je momentálne pozastavené po tom, ako hlavný žalobca stiahol svoje tvrdenie, že Sarkozyho tímu odovzdal v hotovosti milióny eur od bývalého líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího.



Ak súd Sarkozyho uzná za vinného v kauze korupcie a obchodovania s vplyvom, hrozí mu trest odňatia slobody až na desať rokov a pokuta milión eur. Herzog čelí rovnakým obvineniam a ďalšiemu obvineniu z porušenia služobného tajomstva.



Súd s nimi by mal trvať do 10. decembra. Táto aféra nazvaná Bismuth - podľa mena, ktoré Sarkozy použil pri nákupe mobilu vyžívaného na telefonáty s advokátom Herzogom - sa považuje za test francúzskej protikorpučnej justície.



Sarkozy, ktorý je vzdelaním právnik, tvrdí, že súdne konanie voči nemu je pomstou zo strany justície, pretože sa ako prezident pokúsil obmedziť právomoci sudcov a mnohých obvinil z prílišnej mäkkosti voči páchateľom.



Pred súd sa má Sarkozy vrátiť v marci 2021, a to spolu s 13 ďalšími osobami spoluobvinenými z porušenia pravidiel financovania volebnej kampane počas svojho neúspešného pokusu o znovuzvolenie v roku 2012.



Prokurátori v tomto prípade obviňujú Sarkozyho tím, že v spolupráci s PR firmou Bygmalion použil schému falošných faktúr, takže na predvolebnú kampaň minul takmer 43 miliónov eur, čo je bezmála dvojnásobok zákonného limitu.