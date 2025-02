Začal sa summit európskych lídrov, Macron telefonoval s Trumpom

Paríž/Washington 17. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok pred mimoriadnym summitom európskych lídrov v Paríži telefonoval s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Oznámil to podľa agentúr AFP a AP Elyzejský palác, kam medzičasom začali prichádzať pozvaní predstavitelia európskych krajín. Bližšie informácie o telefonáte Macrona a Trumpa kancelária francúzskeho prezidenta nezverejnila, píše TASR.



Neformálne zasadnutie na 16.00 h SEČ zvolal Macron. Pozvánku dostali len niektoré európske krajiny. Na stretnutí sa zúčastňujú vedúci predstavitelia Nemecka, Británie, Talianska, Poľska, Španielska, Holandska a Dánska, ktoré zastupuje pobaltské a škandinávske krajiny. Prítomná je aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady António Costa a generálny tajomník NATO Mark Rutte.



Summit bol dohodnutý v krátkom čase počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie v Nemecku. Na nej Trumpov osobitný vyslanec Trumpa pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg zaskočil Európu vyhlásením, že na rozhovoroch o ukončení rusko-ukrajinskej vojny nebude mať miesto pri rokovacom stole.



Očakáva sa, že lídri budú diskutovať o Ukrajine a európskej bezpečnosti po tom, čo o možnostiach urovnania vojny Spojené štáty jednostranne začali rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, napísal server stanice Sky News. V Európe sa preto vyskytli obavy, že by z mierových rozhovorov mohla byť vynechaná.



Viaceré nepozvané štáty pondelkové stretnutie kritizovali. Organizátori summitu podľa slovinskej prezidentky Nataše Pircovej Musarovej symbolicky ukazujú svetu, že "ani v rámci EÚ sa so všetkými štátmi nezaobchádza rovnako". Podľa francúzskeho denníka Le Monde vyjadrili sklamanie pre nepozvanie aj českí a rumunskí predstavitelia. "Popri Poľsku neexistuje krajina, ktorá by bola bližšie k vojne," uviedol pre Le Monde zdroj z českej vlády. Kritiku vyjadril aj premiér SR Robert Fico, podľa ktorého takáto schôdzka "nenapomáha dôvere vo vnútri EÚ".



Parížsky summit sa uskutočňuje v rovnakom týždni, keď sa majú šéf americkej diplomacie Marco Rubio, osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff a poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz stretnúť s ruskými predstaviteľmi v Saudskej Arábii. Za rokovacím stolom nebudú ani zástupcovia Ukrajiny, ani Európania. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým v televízii povedal, že nebude akceptovať žiadne mierové riešenie, na ktorom by sa Ukrajina nezúčastnila.