Začal sa summit V4, Fiala v Prahe privítal Fica, Orbána aj Tuska

Praha 27. februára (TASR) - V Prahe sa začal summit predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Český premiér Petr Fiala v utorok dopoludnia privítal v Lichtenštajnskom paláci pri Vltave predsedu slovenskej vlády Roberta Fica a tiež premiérov Poľska a Maďarska - Donalda Tuska a Viktora Orbána. Podľa pondelkových vyjadrení Fialu a Tuska summit ukáže, či má V4 ešte zmysel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Lídri budú podľa českého úradu vlády rokovať najmä o energetickej bezpečnosti, strategickej agende EÚ, o predchádzaní nelegálnej migrácii či ďalšej podpore Medzinárodného vyšehradského fondu. To, či sa budú vedieť zhodnúť na konkrétnych projektoch, podľa Fialu ukáže, či má formát V4 ešte zmysel, alebo ide o prežitok. Dodal, že ho príliš neteší stretávať sa s kolegami, s ktorými v kľúčových veciach nesúhlasí, ale napriek tomu považuje spoločný dialóg za dôležitý.



Český premiér tiež v pondelok nezvykle kriticky komentoval slová predsedu vlády SR o Ukrajine. Zdôraznil, že jeho výroky, ktoré zverejnil na druhé výročie ruskej invázie na Ukrajinu, sa nepochybne premietnu aj do utorkového rokovania. Dodal, že on má úplne opačné názory než Fico, a je podľa neho jasné, kto je v tejto vojne obeť a kto agresor.



Premiéri krajín V4 sa naposledy stretli minulý rok v júni v Bratislave. Potom prevzalo predsedníctvo vo V4 Česko. Napriek tomu, že sa odvtedy uskutočnilo viacero stretnutí politikov na tejto platforme vrátane prezidentského summitu, predsedovia vlád sa v utorok stretli pod hlavičkou českého predsedníctva po prvýkrát. Fiala chcel podľa svojich slov počkať na ustanovenie vlád v SR a Poľsku a prekážalo mu tiež Orbánovo blokovanie kľúčových rozhodnutí v EÚ. Na stretnutie nastal podľa neho správny čas teraz, keďže obe prekážky pominuli.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)