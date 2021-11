Začal sa virtuálny summit prezidentov USA a Číny

Washington 16. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden otvoril v noci na utorok virtuálny summit s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom slovami o tom, že cieľom USA je ubezpečiť sa, že vzájomné súperenie medzi USA a Čínou "neprerastie do konfliktu", informovala agentúra AP.



Americký prezident otvoril summit o 19:45 (utorok 1:45 SEČ).



"Zdá sa, že našou povinnosťou ako lídrov Číny a Spojených štátov je zabezpečiť, aby súperenie medzi našimi krajinami neprerástlo do konfliktu, a to či už úmyselného alebo neúmyselného," uviedol Biden na začiatok virtuálneho summitu.



Podľa Si Ťin-pchinga je potrebné, aby sa medzi oboma stranami zlepšila komunikácia.



"Som pripravený s vami spolupracovať, pán prezident, na dosiahnutí konsezusu a na podnikaní aktívnych krokov k tomu, aby sa čínsko-americké vzťahy pohli pozitívnym smerom," uviedol Si Ťin-pching, ktorý nazval Bidena "starým priateľom".



Summit prezidentov USA a Čína, ktorý iniciovali Spojené štáty, podľa AP umožní lídrom týchto dvoch krajín, aby spoločne prediskutovali širokú škálu tém.



Čínsky predstavitelia uviedli, že vnímajú ako hlavu tému tohto summitu Taiwan. Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sa v období posledných týždňov totiž zhoršili najmä v spojitosti s Taiwanom. Čína tento autonómny ostrovný štát považuje za svoje vlastné územie a jej stíhačky v poslednom čase čoraz častejšie narušujú vzdušný priestor Taiwanu. Washington Taiwanu pritom opakovane vyjadril podporu.



"Je to najdôležitejší a najcitlivejší problém vo vzťahoch Číny a USA," uviedol v pondelok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien.



Od Bidenovho nástupu do funkcie zatiaľ dvojica prezidentov absolvovala dva telefonické rozhovory.



Biden rovnako ako jeho predchodca Donald Trump voči Číne zaujal neústupčivý postoj a túto ázijskú krajinu považuje za najväčšiu výzvu 21. storočia, konštatuje AFP.