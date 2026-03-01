< sekcia Zahraničie
Začala pracovať vládnuca rada, nástupcu Chameneího chcú do pár dní
V dočasnej vládnucej rade je okrem Pezeškijána aj ajatolláh Alírez Aráfí a najvyšší predstaviteľ justície v Iráne Gholám Hosejn Mohsení Ežeí.
Teherán 1. marca (TASR) - Dočasná iránska vládnuca rada začala svoju činnosť, oznámil v nedeľu jeden z jej členov a prezident krajiny Masúd Pezeškiján. Rada má plniť úlohy iránskeho najvyššieho vodcu po sobotňajšom úmrtí ajatolláha Alího Chameneího pri spoločnom vojenskom útoku Izraela a Spojených štátov. Jeho nástupca by mohol byť zvolený už za jeden alebo dna dni, povedal šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.
„Zo všetkých síl budeme pokračovať po ceste, ktorú nám vytýčil imám (Rúholláh) Chomejní,“ uviedol Pezeškiján s odkazom na niekdajšieho duchovného vodcu a zakladateľa islamskej republiky v nahratom videu vysielanom v štátnej televízii. Prezident ďalej prisľúbil, že Irán „silou zničí základne nepriateľa“.
V dočasnej vládnucej rade je okrem Pezeškijána aj ajatolláh Alírez Aráfí a najvyšší predstaviteľ justície v Iráne Gholám Hosejn Mohsení Ežeí. Rada bude zastávať rolu najvyššieho vodcu, až dokým Zhromaždenie znalcov nezvolí nástupcu Chameneího. To by sa mohlo podľa slov Arákčího stať už v pondelok alebo utorok.
„Zvolenie najvyššieho vodcu sa môže uskutočniť už o deň alebo dva,“ povedal v nedeľu minister zahraničných vecí pre spravodajský web al-Džazíra.
Irán od soboty v reakcii na americko-izraelského útoky podniká odvetné údery na štáty Blízkeho východu. Deklaruje, že cieli na vojenské základne, škody však hlásili aj na civilnej infraštruktúre, ako sú hotely a medzinárodné letiská v Dubaji a Kuvajte. Iránske rakety a drony dopadli aj na Izrael, Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Omán a Katar.
Irán po oznámení smrti Chameneího vyhlásil 40-dňový smútok. Izraelskí predstavitelia uviedli, že Chameneí bol zabitý spolu s jeho najvyššími poradcami vrátane Alího Šamchaního, vplyvného bývalého tajomníka Rady národnej bezpečnosti, a Mohammada Pakpúra, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd.
