V Budapešti sa začala celoštátna demonštrácia učiteľov

Budapešť 26. novembra (TASR) - Tisíce pedagógov sa v sobotu zhromaždili v Budapešti, aby vyjadrili nesúhlas so situáciou verejného školstva v Maďarsku. Ich demonštrácia je súčasťou série celoštátnych protestov, ktoré sa začali v januári. Sobotné masové zhromaždenie vyvrcholí prejavmi pred parlamentom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Do ulíc vyšli členovia Demokratického odborového zväzu pedagógov (PDSZ), Odborového zväzu pedagógov (PSZ), občianskeho hnutie noÁr. Okrem učiteľov pritom prišli aj žiaci, ich rodičia a medzi viacerými občianskymi združeniami aj záchranári.



"Nejde len o boj o mzdy, ale o ochranu záujmov našich detí a študentov! Vzdelanie a zdravotníctvo patria medzi najdôležitejšie prvky nášho spoločného osudu, života a budúcnosti," napísalo na Facebooku Združenie maďarských záchranárov (MMSZ).



Organizátori zhromaždenia vyzvali na účasť všetkých, ktorí cítia zodpovednosť za osudy detí, za súčasnosť a za budúcnosť, bez ohľadu na politické postoje či svetonázory, ale aj tých, ktorí považujú kvalitné vzdelanie za národnú hodnotu.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás 13. októbra vyhlásil, že ak Maďarsko dosiahne dohodu s Európskou komisiou vo veci podmienok vyplácania eurofondov, tak učiteľov čaká bezprecedentné zvýšenie miezd. "Dohodou (s EK) možno do roku 2025 dosiahnuť cieľ, aby učitelia zarábali 80 percent priemernej mzdy absolventov vysokých škôl. Nárast miezd by mohol na budúci rok dosiahnuť takmer 21 percent, ďalší rok 25 percent a v roku 2025 až do 30 percent," povedal Gulyás.



Do prvého výstražného štrajku sa 31. januára zapojilo 20.000 pedagógov. Do následného časovo neobmedzeného štrajku, ktorý vyhlásili v Maďarsku dve najväčšie odborové organizácie pedagógov, vstúpilo 16. marca 30 percent učiteľov. Tisíce učiteľov, žiakov a rodičov vytvorili 27. októbra v Budapešti i v ďalších maďarských mestách živú reťaz na protest proti dlhodobo neriešeným problémom v školstve.



Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje v súčasnosti 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí; na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.















(spravodajca TASR Ladislav Vallach)