Začala ďalšia fáza zdravotníckej štúdie, ktorú spustili v 90. rokoch

Bristol 17. septembra (TASR) - V meste Bristol na západe Anglicka sa začala ďalšia fáza rozsiahlej štúdie, v rámci ktorej vedci od 90. rokov minulého storočia skúmajú zdravie účastníkov, ich detí a teraz aj vnúčat. Informoval o tom britský denník The Guardian.Po prvý raz od začiatku výskumu v roku 1991 si teraz odborníci pozvali do približne 30 kliník príslušníkov troch generácií naraz. V nasledujúcich dvoch rokoch sa rôznym testom podrobí viac ako 20.000 ľudí. Vedci budú skúmať takmer všetko - silu stisku ruky, hustotu kostí a náchylnosť na rôzne choroby vrátane cukrovky, demencie a septického šoku. Účastníci budú tiež odpovedať na otázky o svojom náboženskom presvedčení a o subjektívnom pocite šťastia.povedala 30-ročná Sam Burtonová, ktorá na kliniku prišla so svojou matkou Deborah Burtonovou (61) a dcérou Lily (3).dodala.Vedci s pomocou údajov získaných touto štúdiou urobili viaceré dôležité objavy, napríklad o syndróme náhleho úmrtia dojčiat či vplyve koronavírusovej pandémie na duševné zdravie, priblížil The Guardian.Deborah Burtonová bola jednou zo 14.000 tehotných žien, ktoré si vedci vybrali na výskum v rokoch 1991 a 1992. Vyplnila vtedy rozsiahle dotazníky, ktoré sa pýtali napríklad aj na to, koľko hodín denne trávi v miestnosti s chladničkou.Burtonová so sebou neskôr začala brávať aj dcéru Sam, ktorá tiež podstúpila rôzne testy. Burtonová navyše na kliniku zasielala odrezky dcériných nechtov, vzorky vlasov či jej mliečne zuby.Pôvodná autorka štúdie profesorka Jean Goldingová očakávala, že výskum potrvá sedem rokov, neskôr sa však k sedmičke rozhodla pridať nulu.povedala.V suteréne hlavnej kliniky tejto štúdie sú uskladnené v tekutom dusíku tisícky buniek a vzoriek tkanív. Sú tam tiež desiatky obrovských mrazničiek plných vzoriek krvi, moču a DNA účastníkov. V dedine neďaleko Bristolu sú uložené placenty žien, ktoré sa na výskume zúčastnili.Objem a rozsah výskumu je podľa Guardianu ohromujúci. Vedci zhromaždili údaje týkajúce sa napríklad súvisu medzi liekmi užívanými počas tehotenstva a zdravím dieťaťa až po vzťah medzi sociálnymi médiami a sebapoškodzovaním.Hlavný výskumník štúdie profesor Nic Timpson tvrdí, že nie je možné dopredu povedať, aké nové objavy vzídu z ďalšej fázy testov. Výsledné údaje totiždodal.