Začala sa karnevalová sezóna, v Kolíne očakávajú tisíce nadšencov

Kolín nad Rýnom 11. novembra (TASR) - Tohtoročná karnevalová sezóna sa v sobotu o 11. hodine a 11. minúte začala v Nemecku, informovala agentúra DPA.



Tisícky oslavujúcich sa na slávnostnom otvorení novej karnevalovej sezóny zúčastnili vo vyhradenej zóne v centre Kolína nad Rýnom, kde sa karneval oslavuje obzvlášť veľkolepo. Prihovorila sa im aj tamojšia starostka Henriette Rekerová. "Oslavovať karneval je v poriadku. Neznamená to, že nemyslíme na tých, ktorí sú postihnutí vojnou a násilím," zdôraznila s tým, že od všetkých účastníkov kolínskeho karnevalu očakáva jasný záväzok proti antisemitizmu a solidaritu s Izraelom, ako aj so židovskými občanmi Kolína.



Mesto na oslavy nasadilo do ulíc vyše 1000 policajtov, 180 príslušníkov poriadkových zložiek a viac než 1000 členov súkromnej ochranky, píše DPA.



Keďže oslavy začiatku karnevalu, ktorým je tradične 11. november, tento rok pripadajú na víkend, očakáva sa masový nával turistov. Oslavy sa však už nekonajú v centre starého mesta; presunuli ich do obľúbenej zábavnej štvrte Kolína. Nachádza sa tam aj najväčšia kolínska synagóga, čo predstavuje bezpečnostnú výzvu vzhľadom na antisemitské útoky súvisiace s vojnou medzi Izraelom a a palestínskym hnutím Hamas v Gaze. Synagóga bude z tohto dôvodu ohradená a bude mať osobitnú ochranu.



Polícia zároveň vyzvala účastníkov, aby svoje kostýmy prispôsobili momentálnej situácii a zdržali sa napríklad atráp zbraní.



Propalestínska demonštrácia s názvom "Stop agresii", ktorá sa v sobotu mala konať v Düsseldorfe - kde sa karneval taktiež intenzívne oslavuje - bola medzičasom organizátormi vo štvrtok zrušená, píše DPA. Minister vnútra spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Herbert Reul to ocenil s tým, že ide o ukážku múdrosti a snahy nepreťažovať mesto a jeho občanov.