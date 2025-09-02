< sekcia Zahraničie
Začala sa posledná fáza súdneho procesu s exprezidentom Bolsonarom
Autor TASR
Brazília 2. septembra (TASR) - V Brazílii sa v utorok začala posledná fáza súdneho procesu s exprezidentom Jairom Bolsonarom, v ktorej súd vynesie rozsudky voči bývalej hlave štátu a ďalším siedmim osobám obžalovaným z pokusu o štátny prevrat. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, Reuters a AFP.
Po pojednávacích dňoch 2., 3., 9., 10. a 12. septembra senát brazílskeho najvyššieho súdu rozhodne, či je bývalý krajne pravicový prezident vinný z pokusu zvrátiť výsledok prezidentských volieb v roku 2022, v ktorých tesne prehral so súčasným prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom.
„História nás učí, že beztrestnosť, nečinnosť a zbabelosť nie sú cestou k mieru,“ otvoril pojednávanie sudca Alexandre de Moraes. Ďalší zo sudcov senátu v úvodnej reči uviedol, že Bolsonaro sa v Brazílii svojim údajným pokusom o povstanie pokúsil o nastolenie „skutočnej diktatúry“.
Bývalý prezident je v súčasnosti v domácom väzení a očakáva sa, že sa na pojednávaní nezúčastní. Agentúra Reuters uvádza, že proces bude pravdepodobne pozorne sledovať americký prezident Donald Trump, ktorý prípad proti svojmu spojencovi označil za „hon na čarodejnice“.
Trump procesom odôvodnil uvalenie 50-percentných ciel na mnohé brazílske dovozy, uvalenie sankcií na sudcu Alexandra de Moraesa a odobratie cestovných víz väčšine jeho kolegov. Bolsonaro trvá na svojej nevine a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania, ktoré mu má zabrániť kandidovať v ďalších voľbách.
Očakáva sa, že Bolsonarov proces budú sprevádzať demonštrácie jeho priaznivcov. Už v nedeľu sa desiatky ľudí zišli na vyznanie podpory pred exprezidentovým domom. Na najbližšie dni sú naplánované i ďalšie protesty.
