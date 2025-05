Začala sa rekonštrukcia poľnej cesty, ktorá vedie ku Katarínke

Dechtice 27. mája (TASR) - Poľná cesta, ktorá vedie k zrúcanine Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri obci Dechtice v okrese Trnava, prechádza od pondelka (26. 5.) rekonštrukciou. Úsek dlhý 1,4 kilometra sa spevní asfaltom. Stavebné potrvajú do 30. júna. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



„Doteraz bola cesta len z nespevnenej štrkodrviny, čo najmä po daždi spôsobovalo problémy pri prejazde. Vďaka našej užitočnej úprave sa to čoskoro zmení,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.



Úsek sa spevní asfaltom a vybudujú sa výhybne, aby sa autá mohli pohodlne vyhnúť. Vznikne aj odvodňovacia priekopa, ktorá pomôže udržať povrch v dobrom stave. Po dokončení sa cesta stane súčasťou oficiálnej cestnej siete.



Dobrovoľníci z občianskeho združenia Katarínka odporúčajú počas rekonštrukcie využiť parkovanie pri kostole v obci Naháč alebo na parkovisku pri detskom ihrisku (starej škole). Odtiaľ sa návštevníci k cieľu dostanú po turistickej trase označenej modrou farbou.



Druhou možnosťou je vyraziť z obce Dechtice z autobusovej zastávky „Dechtice, pri kríži“, odkiaľ sa turisti vydajú po žltom turistickom chodníku. Trasa je menej náročná a je vhodná predovšetkým pre ľudí s kočíkom či pre tých, ktorí preferujú skôr nenáročnú turistiku.



Zhotoviteľom prác je spoločnosť Eurovia SK, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní s cenou vyše 214.000 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy uzatvorenej medzi Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) a zhotoviteľom.