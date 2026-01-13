< sekcia Zahraničie
Začala sa schôdza, na ktorej bude Babišova vláda žiadať o dôveru
Autor TASR
Praha 13. januára (TASR) - V utorok dopoludnia sa začala schôdza Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR, na ktorej bude vláda Andreja Babiša žiadať o dôveru. Na jej vyslovenie sú potrebné hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. K hlasovaniu dôjde podľa predsedu snemovne Tomia Okamuru najskôr v stredu večer, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Koalícia má v 200-člennej dolnej komore parlamentu 108 poslancov. Pochybnosti, či hlasovať za vyslovenie dôvery vláde, sa v uplynulých dňoch ozvali z klubu SPD. Toto hnutie pred voľbami sľubovalo koniec akejkoľvek pomoci Ukrajine, no premiér Babiš (ANO) nedávno oznámil pokračovanie českej muničnej iniciatívy, i keď už bez peňazí zo štátneho rozpočtu ČR. SPD preto pozvala Babiša, aby v utorok ráno prišiel na rokovanie jej poslaneckého klubu a situáciu vysvetlil. Podľa šéfa klubu Radima Fialu aj od výsledku tohto rokovania bude závisieť, ako sa poslanci SPD k hlasovaniu o dôvere postavia.
Minister priemyslu a obchodu a podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček je presvedčený, že hoci môžu mať členovia rôznych strán rozličné názory, vláda nakoniec získa dôveru snemovne a zahlasuje za ňu všetkých 108 poslancov koalície. Ministerka financií Alena Schillerová podotkla, že najsilnejší motív, ktorý súčasnú koalíciu spojil, bol vymeniť vládu Petra Fialu. „To sa stalo a verím, že to bolo to najzásadnejšie. Verím, že všetko dopadne dobre a naša vláda dôveru drvivo získa,“ vyhlásila pred začiatkom schôdze. Všetky opozičné strany v utorok ráno deklarovali, že za dôveru vláde hlasovať nebudú.
Vláda má podľa českej ústavy povinnosť predstúpiť do 30 dní po vymenovaní pred snemovňu a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Aby bola dôvera vyslovená, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Je to rozdiel od hlasovania o nedôvere vláde, ktoré iniciujú poslanci v priebehu volebného obdobia – s týmto návrhom musí súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Prvá Babišova vláda, ktorú tvorili len nominanti hnutia ANO, v januári 2018 dôveru nezískala. Musela preto podať demisiu a následne Babiš vytvoril novú vládu s ČSSD a podporou KSČM, ktorá o pol roka neskôr už dôveru dostala. V minulosti nezískala česká vláda dôveru ešte dvakrát – v roku 2013 to bol úradnícky kabinet Jiřího Rusnoka a v roku 2006 prvá vláda Mirka Topolánka.
