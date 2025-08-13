Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Začala sa videokonferencia Trumpa a európskych lídrov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo) a nemecký kancelár Friedrich Merz počas videokonferencie európskych lídrov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o vojne na Ukrajine, v stredu 13. augusta 2025 v Berlíne. Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident Zelenskyj je počas telefonátu osobne prítomný v sídle nemeckého kancelára v Berlíne, kam docestoval v priebehu dňa.

Autor TASR
Berlín 13. augusta (TASR) - V stredu popoludní sa začala videokonfrencia európskych lídrov vrátane Volodymyra Zelenského s prezidentom USA Donaldom Trumpom a viceprezidentom J. D. Vanceom. Online stretnutie narýchlo zvolal nemecký kancelár Friedrich Merz pred piatkovým stretnutím Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na Aljaške. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Ukrajinský prezident Zelenskyj je počas telefonátu osobne prítomný v sídle nemeckého kancelára v Berlíne, kam docestoval v priebehu dňa. Krátko predtým obaja lídri telefonicky diskutovali iba s európskymi predstaviteľmi.

Na aktuálnom stretnutí by mali podľa DPA byť prítomní aj lídri Francúzska, Británie, Talianska, Poľska, Fínska, ako aj predsedníčka Európske komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa.

Kancelária poľského prezidenta informovala, že na rozhovore sa namiesto premiéra Donalda Tuska zúčastňuje prezident Karol Nawrocki. Denník The Guardian označil Nawrockého prítomnosť za nezvyčajnú. Upozorňuje však, že vo svojom minulotýždňovom inauguračnom prejave nový prezident naznačil, že ku zahraničnej politike by chcel ako hlava štátu pristupovať asertívnejšie.

Berlín pred videokonferenciou uviedol, že jeho cieľom je, aby Kyjev a jeho európski partneri boli plne zapojení do príprav piatkového stretnutia Trumpa s Putinom na Aljaške, ktoré bude zamerané na riešenie vojny na Ukrajine.
Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške