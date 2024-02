Bratislava 10. februára (TASR) - Začala sa volebná kampaň pre voľby do Európskeho parlamentu (EP). Strany na ňu môžu minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to zo zákona o volebnej kampani. Podľa legislatívy sa kampaň začína dňom vyhlásenia termínu volieb v zbierke zákonov a končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.



"Do limitu nákladov politickej strany sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb," píše sa v zákone.



Finančné prostriedky určené na kampaň musí kandidát viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na účte musia byť nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Na osobitný účet musia byť vložené peniaze výlučne prevodom z iného účtu. Výpisy z účtu musí kandidát uchovávať päť rokov od ich vydania.



O použití prostriedkov na kampaň musí strana viesť osobitnú evidenciu na účely volebnej kampane. Strany majú tiež povinnosť vyhotovovať záverečnú správu o nákladoch na kampaň. Doručiť ju musia Ministerstvu vnútra SR najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb v listinnej aj elektronickej podobe. Rezort ju následne zverejní aj na svojom webe.



Voľby do EP budú na Slovensku 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.