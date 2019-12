Začala sa výmena väzňov medzi Kyjevom a separatistami v Donbase

Kyjev 29. decembra (TASR) - Na východe Ukrajiny sa začala výmena zadržiavaných osôb medzi Kyjevom a samozvanými republikami v Donbase. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie ombudsmanky Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Darje Morozovovej.



"Výmena sa začala," povedala Morozovová.



Výmena sa koná pri meste Horlivka, pričom Donecká ľudová republika a Luhanská ľudová republika (LĽR) vrátia ukrajinským úradom 55 zadržiavaných osôb. Kyjev by mal separatistom odovzdať 87 väzňov.



Po trojročnej prestávke sa 9. decembra v Paríži konal summit normandskej štvorky s cieľom urovnať konflikt v Donbase. Zišli sa na ňom hlavy štátov a vlád Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny — Emmanuel Macron, Angela Merkelová, Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj. Konali sa tam aj prvé dvojstranné rozhovory Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, ktorý sa po tohtoročnom volebnom víťazstve zaviazal ukončiť ozbrojený konflikt.



Účastníci schôdzky sa zhodli na nutnosti výmeny osôb zadržiavaných v Donbase, a to podľa kľúča "všetkých evidovaných za všetkých evidovaných", do konca roku 2019.



Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať konflikt na východe Ukrajiny, ktorý si od roku 2014 vyžiadal už viac ako 13.000 životov.