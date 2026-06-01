Pondelok 1. jún 2026
Začala sa výstavba Olympijského štadióna v Brisbane napriek protestom

Na snímke prípravné práce na mieste budúceho olympijského štadióna pre rok 2032 v Brisbane v pondelok 1. júna 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Brisbane 1. júna (TASR) - Za výraznej prítomnosti ochranných zložiek začala v pondelok výstavba Olympijského štadióna v Brisbane. Mesto v austrálskom štáte Queensland bude najväčší športový sviatok hostiť v roku 2032.

Výstavbe štadióna sa snažila zabrániť skupina environmentálnych aktivistov a bojovníkov za práva pôvodných obyvateľov, ktorá považuje Victoria Park za kultúrne významné miesto a obáva sa, že príde k strate jeho jedinečnej identity. Už v piatok polícia zadržala päť osôb a následne vyviedla protestantov, ktorí okupovali priestor staveniska. „Toto miesto má svoju históriu a patrí mu špeciálne miesto v srdci obyvateľov Brisbane. Nie sme proti olympiáde, iba proti jej konaniu v navrhovanej forme,“ uviedla podľa AP organizátorka protestov Andrea Luntová.

Premiér Queenslandu David Crisafulli naopak deklaroval, že plán výstavby Olympijského štadióna má podporu verejnosti. „Máme predstavu využitia tohto priestoru pre OH 2032 i následne. Victoria Park sa stane športovým, kultúrnym a zeleným srdcom Brisbane.“
