Začala sa záverečná fáza skúmania okolností smrti básnika Pabla Nerudu

Santiago 24. januára (TASR) - Komisia expertov z Čile a zahraničia začala v utorok v Santiagu vyhodnocovať výsledky analýzy vzoriek odobratých z telesných pozostatkov čilského básnika a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Pabla Nerudu. TASR informuje podľa správy AFP.



Záverečnú správu majú experti začiatkom marca predložiť sudkyni Paole Plazaovej, vedúcej vyšetrovanie Nerudovej smrti.



Neruda bol slávnym čilským básnikom, politikom, diplomatom, bohémom a významným členom čilskej komunistickej strany. Zomrel 12 dní po vojenskom prevrate generála Augusta Pinocheta, pri ktorom bol 11. septembra 1973 s pomocou Spojených štátov zvrhnutý socialistický prezident Salvador Allende.



Neruda sa po prevrate pripravoval na útek do exilu v Mexiku, odkiaľ chcel proti Pinochetovmu režimu viesť hnutie odporu. Zomrel 23. septembra 1973, podľa oficiálnej verzie na zlyhanie srdca v dôsledku rakoviny prostaty.



V roku 2017 skupina čilských a zahraničných odborníkov dospela k záveru, že Neruda na rakovinu nezomrel, presnú príčinu smrti však nedokázali určiť. V jeho tele však objavili baktériu Clostridium botulinum, ktorá produkuje neurotoxický botulotoxin.



Súčasná komisia sa pokúsi vyhodnotiť, či Nerudu nezabila práve táto látka. Tiež sa pokúsia zistiť, kto a ako mu ju mohol vstreknúť do tela.



Vyšetrovanie príčiny Nerudovej smrti sa prvýkrát začalo v roku 2011, keď jeho vodič a osobný asistent Manuel Araya vyhlásil, že básnik dostal tesne pred smrťou záhadnú injekciu do hrudníka.



Pinochet vládol v Čile 17 rokov a počas vlády armádnej junty zomrelo najmenej 3200 ľavicových aktivistov, ďalšie desaťtisíce jeho odporcov muselo emigrovať. Zomrel v roku 2006 vo veku 91 rokov a za zločiny spáchané armádnym režimom nebol súdený.