Začali asanovať prvú časť zrúteného mosta v Baltimore

Baltimore 31. marca (TASR) - V americkom meste Baltimore sa v sobotu začal zložitý proces odstraňovania trosiek Mosta Francisa Scotta Keya, ktorý sa tento týždeň zrútil, pričom zahynulo šesť ľudí a zablokovala sa doprava v tamojšom rušnom prístave. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Na presun jednej spadnutej časti mosta bude použitý obrovský plávajúci žeriav schopný zdvihnúť viac ako 100 ton nákladu. "Toto je prvý z mnohých krokov do budúcnosti. Je to však obrovský míľnik na začiatku tohto procesu," povedal na tlačovom brífingu Paul Wiedefeld, minister dopravy štátu Maryland.



Tímy "otvoria dočasný kanál s obmedzeným prístupom", ktorý umožní vplávať do oblasti viacerým remorkérom, nákladným riečnym člnom a iným plavidlám, aby sa urýchlila asanačná operácia, doplnil Wes Moore, guvernér štátu Maryland.



Nateraz je lodná doprava v danom úseku rieky Patapsco zastavená, čo ovplyvňuje tisíce prepravcov, pracovníkov prístavu a ďalšie osoby, zatiaľ čo tisíce ľudí, ktorí bežne používali most každý deň, si musia nájsť náhradné trasy.



Odstránenie pokrútených oceľových zvyškov mosta a uvoľnenie kontajnerovej lode MV Dali, ktorá v utorok stratila energiu a narazila do mostného piliera, čo vyvolalo rýchle zrútenie konštrukcie, je hlavnou prioritou miestnych orgánov. Tie totiž tvrdia, že katastrofa môže mať na regionálne hospodárstvo dlhodobý nepriaznivý vplyv.



"Tento kolaps priamo ovplyvnil prácu najmenej 8000 pracovníkov v dokoch," povedal Moore. Guvernér si na úvod tlačovej konferencie uctil pamiatku šiestich cestárov - všetko latinskoamerických prisťahovalcov -, ktorí zahynuli, keď sa most zrútil do hlbokých vôd rieky.



Nájdené boli telá dvoch obetí, zatiaľ čo ďalšie štyri osoby boli vyhlásené za nezvestné a sú považované za mŕtve. Úrady pozastavili záchranné práce s tým, že voda - studená, tmavá a plná ostrých oceľových a betónových úlomkov - je zatiaľ pre potápačov príliš nebezpečná.



Štvorprúdový most s oceľovým oblúkom prepájal dolný tok rieky Patapsco a vonkajšiu časť baltimorského prístavu. Otvorili ho v roku 1977 a pomenovaný bol po básnikovi Francisovi Scottovi Keyovi (1779-1843), autorovi textu americkej hymny "The Star-Spangled Banner" (Hviezdami posiata vlajka).