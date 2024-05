Spustili pravidlá harmonizácie trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Brusel 20. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do platnosti nové pravidlá na harmonizáciu trestných činov a sankcií za porušenie reštriktívnych opatrení EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nové pravidlá zabezpečia, aby sa porušenia spoločných sankcií EÚ mohli trestne vyšetrovať a stíhať vo všetkých členských štátoch. Dohodnuté pravidlá zahŕňajú zoznam trestných činov súvisiacich s porušovaním a obchádzaním sankcií EÚ.



Ide napríklad o nezmrazenie majetku, porušovanie zákazov vycestovania sankcionovaných osôb a zbrojných embárg, poskytovanie zakázaných alebo sankciami obmedzených ekonomických a finančných služieb, prevod finančných prostriedkov, ktoré mali byť zmrazené, na tretiu stranu alebo poskytovanie nepravdivých informácií s cieľom zatajiť finančné prostriedky, ktoré by mali byť zmrazené.



Nové pravidlá stanovujú spoločné základné normy pre sankcie voči fyzickým aj právnickým osobám vo všetkých členských štátoch, čím sa odstránili existujúce právne medzery a zvýšil sa odstrašujúci účinok porušovania sankcií EÚ.



Dohodnuté pravidlá zahŕňajú aj rozšírené možnosti zmrazovania a konfiškácie výnosov zo zmrazených aktív a majetku, na ktorý sa vzťahujú sankcie EÚ. Okrem toho nové pravidlá posilnia spoluprácu a komunikáciu medzi príslušnými orgánmi v každom členskom štáte a tiež medzi členskými štátmi v Únii.



Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla, že vzhľadom na to, že Rusko pokračuje v nezákonnej agresii proti Ukrajine, je prvoradé, aby boli sankcie EÚ plne implementované a ich porušovanie bolo potrestané.



V máji 2022 EK navrhla pridať porušovanie sankcií EÚ na zoznam trestných činov Únie. Zároveň navrhla nové posilnené pravidlá o vymáhaní a konfiškácii majetku, ktoré prispejú k vykonávaniu reštriktívnych opatrení EÚ. Posilnením kapacít orgánov presadzovania práva na identifikáciu a konfiškáciu nezákonného majetku smernica EÚ obmedzí schopnosť zločincov udržiavať a rozširovať svoju trestnú činnosť na skorumpované orgány a prenikať do národných ekonomík.



Členské štáty musia novú smernicu zaviesť do svojho vnútroštátneho práva do 20. mája 2025.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)