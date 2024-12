Začali registráciu vstupeniek na Eurovision Song Contest 2025

Bazilej 18. decembra (TASR) - Vo Švajčiarsku sa začala registrácia pre nákup lístkov na pesničkovú súťaž Eurovízie v roku 2025. Bude sa konať vo švajčiarskom meste Bazilej od 12. do 17. mája, TASR informuje podľa webu švajčiarskeho rozhlasu swissinfo.



Registrácia pre kúpu vstupeniek na Eurovision Song Contest (ESC) 2025 má priekupníkom zabrániť v ďalšom rozpredávaní vstupeniek. Podľa organizátorov tak dostane čo najviac fanúšikov možnosť sledovať živé vystúpenia priamo v hľadisku.



Registrácia na webovej stránke ticketcorner.ch sa končí o polnoci 10. januára. "Registrácia však nezaručuje (automatický nákup) vstupenky, keďže sa očakáva vysoký dopyt," uvádzajú organizátori. Lístky sa po registrácii začnú predávať 29. januára a budú stáť od 40 do 350 CHF (42,5 do 372 eur).



Pre vizuálnu identitu súťaže v bazilejskej Halle Saint-Jacques umelecký riaditeľ Artur Deyneuve vybral ako tému "Jednota tvaruje lásku" a bude inšpirovaná horami. Na prepravu návštevníkov bude nasadených 85 mimoriadnych vlakov.



Mesto Bazilej v auguste uspelo pri organizovaní ESC na úkor Ženevy a miestna radnica náklady odhadla na 30 až 35 miliónov CHF. Vďaka tomu sa ocitne v centre pozornosti množstva ľudí: počas troch televíznych prenosov zo švédskeho Malmö v roku 2024 sledovalo súťaž 163 miliónov ľudí.



ESC sa vracia do Švajčiarska po 36 rokoch, keď v minulom roku v Malmö prekvapivo zvíťazil spevák Nemo s piesňou "The Code". V roku 1988 súťaž pre Švajčiarsko vyhrala Céline Dion s piesňou "Ne partez pas sans moi" v írskom Dubline a v nasledujúcom roku sa konala v Lausanne v Palais de Beaulieu.



Prvá "Grand Prix Eurovision de la Chanson", ako znel pôvodný názov súťaže, sa konala 24. mája 1956 v Teatro Kursaal vo švajčiarskom Lugane a vyhrala ju domáca speváčka Lys Assia s piesňou "Refrains".