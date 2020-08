Začali sa dvojdňové voľby do egyptského obnoveného Senátu

Káhira 11. augusta (TASR) - Egypťania si v utorok začali voliť zástupcov do opätovne zriadeného Senátu. Dvojdňové voľby na obsadenie 200 z 300 senátnych kresiel podľa tlačovej agentúry AFP ovládnu z väčšej časti kandidáti podporujúci prezidenta Abdala Fattáha Sísího.



Zvyšných 100 senátorov vymenuje Sísí, ktorý sa ujal moci v roku 2013 po zvrhnutí islamistického prezidenta Muhammada Mursího. Voľby však s veľkou pravdepodobnosťou nezmenia "stagnujúcu politickú scénu v Egypte", tvrdí Mustafá Kámil Sajd, profesor politológie na Káhirskej univerzite.



V Káhire a iných mestách sa v uplynulých týždňoch začali objavovať bilbordy propagujúce málo známych kandidátov. Na internete bolo možné nájsť videá vysvetľujúce úlohu Senátu a vyzývajúce ľudí, aby išli voliť.



Výsledky volieb budú známe 19. augusta. Z vyše 100 miliónov obyvateľov Egypta je oprávnených hlasovať takmer 63 miliónov ľudí.



Senát - horná komora parlamentu - bol v Egypte zrušený po Mursího zvrhnutí; predtým sa nazýval Šúrá.



Za vlády bývalého egyptského prezidenta Husního Mubaraka, ktorého zvrhli v roku 2011, bola horná komora parlamentu zväčša rezervovaná pre elitu a členov jeho dnes už nefunkčnej Národnej demokratickej strany (NDP).



Egypťania vo vlaňajšom referende drvivou väčšinou odhlasovali ďalekosiahle ústavné zmeny vrátane obnovenia hornej komory parlamentu. Novelizácia ústavy by mohla priniesť aj predĺženie Sísího moci do roku 2030, posilnenie jeho kontroly nad súdnictvom a posilnenie vplyvu armády na politický život.

