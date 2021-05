Začali sa komunálne voľby a voľby do parlamentov Škótska a Walesu

Londýn 6. mája (TASR) - V Spojenom kráľovstve sa vo štvrtok konajú komunálne voľby a voľby 39 policajných komisárov a starostov v 13 obciach, ktoré boli o rok posunuté z dôvodu pandémie. Obyvatelia Škótska a Walesu si volia zástupcov do regionálnych parlamentov.



Voliť bude môcť približne 48 miliónov ľudí v Anglicku, vo Walese a v Škótsku, píše na svojej webovej stránke stanica BBC. Volebné miestnosti v krajine sa otvorili o 07.00 h miestneho času (08.00 h SELČ) a otvorené zostanú do 22.00 h (23.00 h SELČ).



Vo volebných miestnostiach platia hygienické opatrenia ako dodržiavanie povinných rozstupov a dezinfekcia. Obyvatelia môžu hlasy odovzdať priamo vo volebných miestnostiach alebo prostredníctvom pošty či poverených osôb. Sčítavanie hlasov podľa BBC potrvá z dôvodu opatrení proti koronavírusu dlhšie a výsledky môžu byť známe až počas víkendu.



Približne 28 miliónov obyvateľov Anglicka bude rozhodovať o zložení miestnych a oblastných zastupiteľstiev v 143 územných celkoch krajiny. Takisto sa volí 39 policajných komisárov v Anglicku a vo Walese. Tieto voľby sa mali pôvodne konať v máji 2020, boli však posunuté z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.



Voliť môžu všetci britskí občania, občania Írska, Európskej únie a spoločenstva Commonwealth, ktorí majú 18 a viac rokov.



Obyvatelia Londýna si volia 25 zástupcov v mestskej samospráve mesta a starostu. O túto funkciu sa uchádza 20 kandidátov, medzi nimi i súčasný starosta Sadiq Khan, píše BBC. Voľby starostu sa konajú aj v ďalších 12 mestách a obciach v Anglicku.



Voliči v Škótsku budú vo štvrtok rozhodovať o zložení škótskeho parlamentu, ktorý má 129 poslancov.



Voliť môžu všetci obyvatelia, ktorí majú právo na pobyt v Spojenom kráľovstve a majú 16 a viac rokov, približuje BBC.



Škótska národná strana (SNP) úradujúcej premiérky Nicoly Sturgeonovej zvíťazila vo všetkých voľbách do škótskeho parlamentu od roku 2007. Vo voľbách v roku 2016 však nezískala nadpolovičnú väčšinu kresiel.



Sturgeonová opakovane vyhlásila, že v prípade víťazstva v májových voľbách plánuje uskutočniť ďalšie referendum o nezávislosti Škótska. Na to však potrebuje súhlas britskej vlády, pripomína BBC.



Približne 2,3 milióna obyvateľov Walesu si volí svojich zástupcov v 60-člennom waleskom parlamente (Senedd Cymru). Súčasným prvým ministrom Walesu je Mark Drakeford, ktorý je na čele waleských labouristov od roku 2018.



Waleský a škótsky parlament vznikli v roku 1999 na základe výsledkov referenda z roku 1997.



Štvrtkové voľby by mohli byť testom pre lídra labouristov Keira Starmera, v súvislosti s jeho ročným pôsobení na čele strany (od apríla 2020), píše BBC. V predčasných parlamentných voľbách v decembri 2019 jednoznačne zvíťazila Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona, ktorá v Dolnej snemovni parlamentu získala 365 kresiel. Labouristi získali 203 kresiel.