V Iráne sa začali parlamentné voľby, lídri varujú pred nízkou účasťou

Teherán 21. februára (TASR) - V Iráne sa v piatok začali parlamentné voľby. Účasť môže byť podstatným ukazovateľom podpory vlády. Iránski lídri varujú, že nízky záujem najviac prospeje americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Správy priniesli agentúry AP a DPA a britský denník The Guardian.



Ako prvý odovzdal hlasovací lístok v Teheráne najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Ten zároveň vyzval všetkých Iráncov, aby sa volieb zúčastnili "čo najskôr". Silná účasť podľa neho pomôže "garantovať národnú bezpečnosť".



Podľa denníka iránski lídri na rôznych sociálnych sieťach obyvateľov varovali, že neúčasť na voľbách iba povzbudí amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zintenzívnil ekonomické sankcie voči Iránu. Denník upozorňuje, že účasť pod 50 percent môže režim znervózniť a ukázať rozčarovanie obyvateľstva z neefektívneho parlamentu.



Do 290-členného parlamentu kandiduje približne 7,000 ľudí v 208 volebných okrskoch. Vo voľbách má právo voliť 58 miliónov Iráncov.



Experti vidia voľby ako šancu pre konzervatívne kruhy posilniť svoj vplyv v krajine a získať do svojich rúk poslednú inštitúciu mimo ich kontroly. Pomôcť im môžu napäté vzťahy so Spojenými štátmi, ktoré sa vyhrotili po vražde iránskeho generála Kásima Solejmáního. Ten zahynul 3. januára pri útoku amerického dronu v irackej metropole Bagdad.



Reformisti sú naopak rozdelení a nevedeli sa zhodnúť ani volebnej stratégii. Niektorí chcú voľby bojkotovať, iní sa rozhodli ďalej bojovať o podporu verejnosti.



Iránsky parlament nemá veľké právomoci. Rozhoduje však o rozpočte a môže odvolávať ministrov.



V prípade víťazstva konzervatívcov by parlament mohol napríklad posilniť financovanie revolučných gárd.



Voľby sa konajú v tieni ekonomických sankcií a ťažkej finančnej situácie v krajine. V stredu iránske úrady takisto potvrdili prvé dva prípady nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 v krajine. Obidvaja pacienti na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, zomreli.



V Iráne v tom čase už prebiehalo volebné moratórium.



Volebné miestnosti sa otvorili o 08.00 h miestneho času (06:30 SEČ) a zavrieť by sa oficiálne mali o 18.00 h miestneho času (15:30 SEČ). V minulosti však ostali otvorené dlho do noci.



Predbežné výsledky by mali byť známe v sobotu.