Začali sa parlamentné voľby vo Fínsku. Čo hovoria prieskumy?

Helsinki 2. apríla (TASR) - Vo Fínsku sa v nedeľu začali parlamentné voľby. Prieskumy favorizujú na tesné víťazstvo stredopravicovú Národnú koaličnú stranu (Kansallinen kokoomus - KOK) pod vedením Petteriho Orpa. Sociálni demokrati (SDP) súčasnej premiérky Sanny Marinovej by sa podľa prieskumov mohli umiestniť až na tretej priečke. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Strana KOK má podľa prieskumu, ktorý zverejnila verejnoprávna televízia Yle, sympatie 19,8 percenta opýtaných. Na druhom mieste skončila nacionalistická euroskeptická Strana Fínov (PS), ktorú vedie Riikka Purraová. Marinovej SDP obsadili tretie miesto s 18,7 percentami hlasov.



"Prieskumy naznačujú, že trend pravicovejších strán vo Fínsku naberá na sile," povedal Juko Rahonen z výskumného inštitútu E2. Fínske parlamentné voľby sa pritom konajú len deň po tom, čo Turecko oficiálne ratifikovalo vstup tejto severskej krajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO).



Agentúra AFP pripomína, že strana, ktorá sa vo voľbách umiestni na prvom mieste, získava post predsedu vlády za predpokladu, že dokáže v parlamente vytvoriť väčšinu.



"Tieto voľby chceme vyhrať a pokračovať tak v ceste k udržateľnejšej budúcnosti," povedala Sanna Marinová novinárom na záver svojej predvolebnej kampane. Rahonen z E2 podotkol, že hoci je súčasná fínska premiérka mimoriadne populárna, má ťažkosti s pretavením tejto popularity do dostatočného počtu kresiel SDP v parlamente.



Úspech svojej strany očakáva i líder KOK Petteri Orpo, ktorý chce v prípade víťazstva "napraviť ekonomiku a obnoviť hospodársky rast". AFP doplnila, že pomer dlhu Fínska k HDP vzrástol zo 64 percent v roku 2019 na 73 percent, čo chce KOK riešiť znížením výdavkov o šesť miliárd eur.



Nacionalistická euroskeptická Strana Fínov, ktorej podľa prieskumov patrí druhá priečka, presadzuje tvrdšiu rétoriku v súvislosti s migrantmi. Ako dlhodobý cieľ má tiež vystúpenie Fínska z Európskej únie, upozorňuje AFP.



Volebné miestnosti budú vo Fínsku otvorené do 20.00 h miestneho času (19.00 h SEČ). Viac ako 40 percent voličov už hlasovalo predčasne.