Začali sa prvé námorné manévre Indonézie a Ruska

Jakarta 4. novembra (TASR) - Indonézia a Rusko odštartovali v pondelok v Jávskom mori prvé spoločné námorné cvičenia. Oznámilo to indonézske námorníctvo, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Manévre neďaleko mesta Surabaja, ležiaceho východne od metropole Jakarta, budú prebiehať do 8. novembra. Ich začiatku predchádzal príchod štyroch ruských bojových lodí, ktoré do oblasti dorazili v nedeľu, priblížil hovorca indonézskeho námorníctva.



Nový indonézsky prezident Prabowo Subianto nedávno prisľúbil užšie obranné vzťahy svojej krajiny s Ruskom. Stalo sa tak v súlade so zahraničnou politikou Jakarty, ktorá sa momentálne snaží nadviazať väzby s akoukoľvek krajinou. Hovorca indonézskeho námorníctva teraz priblížil, že manévre sú "aktualizáciou medzinárodného partnerstva medzi indonézskym a ruským námorníctvom".



Neposkytol však podrobnosti o tom, čo budú zahŕňať. Vo svojom vyhlásení však citoval predstaviteľa ruskej delegácie, podľa ktorého slov je cieľom manévrov výmena poznatkov námorných síl oboch krajín.



Ruský veľvyslanec v Indonézii Sergej Tolčenov v októbri uviedol, že avizované manévre budú "prvými spoločnými rozsiahlymi námornými cvičeniami Ruska a Indonézie". Indonézsky prezident Prabowo zase Rusko označil počas svojej júlovej návštevy Moskvy za svojho "veľkého priateľa".



Podľa analytikov naznačujú manévre aktívnejšie úsilie Indonézie spriateliť sa s akoukoľvek krajinou. Indonézsky profesor Yohanes Sulaiman, odborník na medzinárodné vzťahy, tvrdí, že môžu signalizovať snahu "Indonézie spolupracovať so všetkými" a Rusko prostredníctvom nich môže ukázať, že má stále priateľov.



Indonézia usporiadala už viaceré vojenských manévrov s inými krajinami. Od roku 2006 organizuje každoročne cvičenia Super Garuda Shield so Spojenými štátmi, ktoré tento rok prebiehali dva týždne za účasti vyše 4500 vojakov.