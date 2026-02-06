< sekcia Zahraničie
Začali sa rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom v Ománe
Trump v poslednom čase opakovane hrozil Iránu novým vojenským zásahom, ak nepristúpi na dohodu o svojom jadrovom programe.
Autor TASR
Maskat 6. februára (TASR) - V ománskom hlavnom meste Maskat sa v piatok ráno začali rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Delegácie vedú vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, píše TASR na základe správ agentúr AFP a AP.
Arákčí pred rokovaniami vyhlásil, že očakáva vzájomný rešpekt a hoci Irán podľa jeho slov nezabudol na udalosti z minulého roka, je pripravený rokovať v dobrej viere. Pred začiatkom rokovaní sa stretol s ománskym rezortným partnerom Badrom al-Búsajdím a rokovali údajne o „tých najdôležitejších bilaterálnych, regionálnych a medzinárodných otázkach“.
„Islamská republika zvolí prístup využívania diplomacie na zabezpečenie národných záujmov Iránu,“ vyhlásil Arákčí počas stretnutia s al-Búsajdím. Irán sa vraj bude brániť pred „excesívnymi požiadavkami“ Spojených štátov.
Trump v poslednom čase opakovane hrozil Iránu novým vojenským zásahom, ak nepristúpi na dohodu o svojom jadrovom programe. Intervenciu predtým spomínal aj ako pomoc pre účastníkov protivládnych demonštrácií.
Republikánsky prezident od nástupu do funkcie vlani v januári obnovil „politiku maximálneho tlaku“ na Irán. Už počas prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a veľmocami z roku 2015. Podľa nej sa zmiernili sankcie na Irán výmenou za jeho obmedzenie jadrových aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA postupne prestal dodržiavať podmienky dohody a výrazne napredoval v jadrovom programe. Rokovania o možnej novej dohode narušila krátka vojna medzi Izraelom a Iránom vlani v júni.
