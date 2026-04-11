Začali sa rokovania medzi USA a Iránom v pakistanskom Islamabade
Začiatok rokovaní, na ktorých by sa malo nájsť riešenie na trvalé ukončenie vojny, potvrdili podľa agentúry DPA aj pakistanskí predstavitelia.
Teherán/Islamabad 11. apríla (TASR) - Rokovania Spojených štátov a Iránu o ukončení vony na Blízkom východe sa v sobotu začali v pakistanskom Islamabade, uviedli iránske médiá. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf sa v sobotu ešte pred začiatkom rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom v Afganistane stretol s viceprezidentom USA J.D. Vanceom, a separátne prijal aj členov iránskej delegácie. Súčasťou americkej delegácie sú aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a poradca a zať prezidenta USA Jared Kushner.
Iránska delegácia, ktorú vedie predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf, pricestovala do Pakistanu v sobotu v skorých ranných hodinách. Je v nej aj minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, tajomník Rady pre obranu Alí Akbar Ahmadiján a guvernér centrálnej banky Abdolnásir Hemmatí.
Formát rozhovorov medzi americkou a iránskou delegáciou zostáva nejasný, píše AFP. V minulosti Teherán a Washington využívali metódu nepriamych rokovaní, pri ktorých sprostredkovatelia prenášali správy medzi oboma stranami.
