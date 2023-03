Začali sa rokovania Putina so Si Ťin-pchingom

Moskva 21. marca (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v utorok do Kremľa na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian, ktoré sa odvolávajú na zábery ruských štátnych médií.



Čínsky líder vošiel do Kremľa po červenom koberci. V ceremoniálnej sále ho privítal Putin a delegácia vysokopostavených ruských predstaviteľov. Na záberoch ruských médií vedieť, ako si prezidenti podávajú ruky a stoja bok po boku, zatiaľ čo vojenská kapela hrala hymny oboch krajín. Následne prezidenti zamierili na rokovania.



Podľa televízie Sky News sa očakáva, že tieto rozhovory budú zamerané na konflikt na Ukrajine a prehĺbenie ekonomickej spolupráce.



Putin a Si Ťin-pching sa počas svojho pôsobenia v úrade stretli už viac než 40-krát. Čínsky líder pricestoval na trojdňovú návštevu Ruska v pondelok. Jeho pondelkové neformálne stretnutie s Putinom bez účasti delegácií trvalo viac ako štyri hodiny.