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Začali variť pivo podľa Washingtonovho receptu
V porovnaní s pivom, ktoré je bežne dostupné dnes, je pivo podľa receptu Georgea Washingtona výrazne sladšie, keďže jednou z hlavných prísad bola melasa z cukrovej trstiny.
Autor TASR,aktualizované
New York 5. júla (TASR) - Pri príležitosti 250. výročia vzniku USA nadviazala newyorská verejná knižnica spoluprácu s miestnym pivovarom, aby vyrobili pivo podľa pôvodného receptu prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona (1732 – 1799). TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Ide o tzv. small beer – slabé pivo s nízkym obsahom alkoholu (približne 1 - 3 percentá). V 18. storočí sa bežne pilo ako každodenný nápoj, pretože voda často nebola zdravotne bezpečná. Silnejšie pivo s väčším obsahom alkoholu bolo v tom čase vyhradené pre tých, ktorí si ho mohli dovoliť.
V porovnaní s pivom, ktoré je bežne dostupné dnes, je pivo podľa receptu Georgea Washingtona výrazne sladšie, keďže jednou z hlavných prísad bola melasa z cukrovej trstiny. Neobsahuje slad, ktorý je dnes základnou surovinou pri varení piva.
Podľa knižnice si Washington recept zapísal v roku 1757, keď slúžil ako plukovník virgínskej milície vo Fort Loudon v strednej Pensylvánii. Nie je isté, či ho vytvoril podľa vlastných skúseností; ide skôr o praktický postup, ktorý získal od iného pivovarníka alebo vojenského zásobovateľa. Dnes sa jeho zápisník nachádza v zbierkach Verejnej knižnice v New Yorku.
Výhodou tzv. small beer bolo, že sa dalo rýchlo uvariť a piť bez obáv z nákazy; choroboplodné baktérie totiž proces výroby neprežijú. Existenciu mikroorganizmov, ktoré spôsobujú kvasenie a kazenie potravín potvrdil až o takmer storočie neskôr Louis Pasteur.
Ide o tzv. small beer – slabé pivo s nízkym obsahom alkoholu (približne 1 - 3 percentá). V 18. storočí sa bežne pilo ako každodenný nápoj, pretože voda často nebola zdravotne bezpečná. Silnejšie pivo s väčším obsahom alkoholu bolo v tom čase vyhradené pre tých, ktorí si ho mohli dovoliť.
V porovnaní s pivom, ktoré je bežne dostupné dnes, je pivo podľa receptu Georgea Washingtona výrazne sladšie, keďže jednou z hlavných prísad bola melasa z cukrovej trstiny. Neobsahuje slad, ktorý je dnes základnou surovinou pri varení piva.
Podľa knižnice si Washington recept zapísal v roku 1757, keď slúžil ako plukovník virgínskej milície vo Fort Loudon v strednej Pensylvánii. Nie je isté, či ho vytvoril podľa vlastných skúseností; ide skôr o praktický postup, ktorý získal od iného pivovarníka alebo vojenského zásobovateľa. Dnes sa jeho zápisník nachádza v zbierkach Verejnej knižnice v New Yorku.
Výhodou tzv. small beer bolo, že sa dalo rýchlo uvariť a piť bez obáv z nákazy; choroboplodné baktérie totiž proces výroby neprežijú. Existenciu mikroorganizmov, ktoré spôsobujú kvasenie a kazenie potravín potvrdil až o takmer storočie neskôr Louis Pasteur.