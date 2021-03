Francúzi začali stínať stromy na obnovu štíhlej veže chrámu Notre-Dame

Paríž 9. marca (TASR) - Vo Francúzsku začali stínať stáročné stromy, ktoré sa použijú na opravu požiarom zničenej ikonickej štíhlej veže - sanktusníku - parížskej katedrály Notre-Dame. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica France 24 s odvolaním sa na tlačovú agentúru Reuters.



Stromy pochádzajú z bývalého kráľovského lesa Foret de Bercé pri obci Jupilles na severozápade krajiny.



Vežu z drevených trámov pokrytú olovom, ktorá vyše 150 rokov definovala charakteristickú panorámu francúzskej metropoly, zničili plamene počas rozsiahleho požiaru katedrály v apríli 2019.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vlani v lete oznámil, že 96 metrov vysoký sanktusník bude zrekonštruovaný do pôvodnej podoby, akú mu v 19. storočí dal architekt Eugéne Viollet-le-Duc.



Rekonštrukcia veže a trámov priečnej chrámovej lode si vyžiada približne 1000 starých dubov.



Stromy, ktoré experti vybrali začiatkom roka, sa musia zoťať do konca marca - ešte predtým, ako sa v nich zvýši podiel miazgy a ich drevo bude obsahovať príliš veľa vlhkosti.



Kmene dubov, ktorých cena dosahuje zhruba 15.000 eur za kus, sa budú po zoťatí sušiť 12-18 mesiacov predtým, ako ich spracujú na trámy. Les, z ktorého stromy pochádzajú, v minulosti slúžil pre účely francúzskeho vojnového loďstva.



Čo sa týka príčiny požiaru, vyšetrovatelia preverujú niekoľko teórií "vrátane chybne fungujúceho elektrického systému alebo toho, že požiar spôsobila zle zahasená cigareta", uviedla prokuratúra. To naznačuje, že neexistujú dôkazy podporujúce verziu, že oheň založili úmyselne.



Historickú katedrálu nazývanú aj Chrám Matky Božej v Paríži v centre francúzskej metropoly zachvátil požiar 15. apríla 2019, pričom zhorel celý krov a štíhla veža nad krížením lodí sa zrútila do interiéru.