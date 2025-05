Začalo platiť Putinom vyhlásené trojdňové prímerie

Moskva 7. mája (TASR) - Trojdňové prímerie, ktoré jednostranne vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, vstúpilo do platnosti vo štvrtok o polnoci moskovského času (v stredu o 23.00 h SELČ), informovali podľa agentúry AFP ruské štátne médiá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým vyhlásil, že Kyjev naďalej trvá na svojej ponuke najmenej 30-dňového pokoja zbraní, ale Moskva na tento návrh podľa neho nereagovala, píše TASR.



Putin prímerie vyhlásil ešte koncom apríla pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny. Ruské jednotky podľa neho od polnoci 8. mája do polnoci 11. mája, teda na 72 hodín, zastavia všetky vojenské akcie. Ukrajina s týmto prímerím nikdy nesúhlasila a odmietla ho ako politické divadlo, pripomenula AFP.



Kremeľ počíta s tým, že ruské sily budú dodržiavať Putinov rozkaz, ale varoval, že ak Ukrajina podnikne akýkoľvek útok, budú reagovať „okamžite“.



Zelenskyj v pravidelnom večernom posolstve zopakoval, že návrh Ukrajiny na zastavenie útokov a nastolenie aspoň 30-dňového pokoja zbraní stále platí. „Tento návrh nestiahneme, vďaka čomu by mohla diplomacia dostať šancu,“ povedal.



Súčasne tiež podľa Reuters pripustil ukrajinské útoky dronov, ktoré v uplynulých dňoch cielili niekoľkokrát aj na Moskvu. „Je absolútne spravodlivé, že na ruskej oblohe, oblohe agresora, dnes tiež nie je pokoj,“ podotkol Zelenskyj s tým, že Moskva na ponuku Kyjeva reagovala iba novými údermi. "To všetkým jasne a zjavne ukazuje, kto je príčinou tejto vojny,“ dodal.



Rusko na počesť 80. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne usporiada 9. mája na Červenom námestí v Moskve vojenskú prehliadku, na ktorej sa zúčastnia zahraniční lídri vrátane čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga či brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.