Začalo sa druhé kolo poľských prezidentských volieb

Varšava 1. júna (TASR) - V Poľsku sa v nedeľu o 7.00 h začalo druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom voliči rozhodujú medzi primátorom Varšavy Rafalom Trzaskowským z vládnej Občianskej platformy (PO) a predsedom Inštitútu pamäti národa Karolom Nawrockim, podporovaným opozičnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Obaja kandidáti postúpili do druhého kola po tesnom výsledku v prvom kole 18. mája, v ktorom Trzaskowski získal 31,4 percenta a Nawrocki 29,5 percenta hlasov. Podľa predvolebných prieskumov je súboj mimoriadne vyrovnaný a rozhodujúci vplyv môžu mať volebná účasť či podpora iných kandidátov.



Trzaskowského pred druhým kolom podporili neúspešní kandidáti z 5. a 7. miesta Szymon Holownia a Magdalena Biejatová. Štvrtý kandidát Grzegorz Braun zasa oznámil, že bude voliť Nawrockého. Tretí kandidát Slawomir Mentzen oficiálne nikoho nepodporil, no poznamenal, že Nawrocki podpísal deklaráciu priorít dôležitých pre jeho voličov. Obaja kandidáti sa samostatne zúčastnili diskusií s Mentzenom na Youtube, ktoré sledovali státisíce ľudí.



Prezident v Poľsku má právomoc vetovať zákony a na prelomenie veta je potrebná trojpätinová väčšina hlasov, čo môže ovplyvniť schopnosť vlády Donalda Tuska presadzovať zákony. Výsledok volieb tak bude kľúčový pre ďalšie fungovanie vlády a smerovanie krajiny.



Volebné miestnosti budú otvorené do 21.00 h. Po ich uzavretí budú zverejnia prvé exit polly a neoficiálne výsledky sa očakávajú v noci z nedele na pondelok.