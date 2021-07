Začalo sa nové vyšetrovanie katastrofy trajektu MS Estonia z roku 1994

Štokholm 10. júla (TASR) - Švédsko a Estónsko v piatok začali nové vyšetrovanie katastrofy výletného trajektu MS Estonia, ktorý sa v roku 1994 potopil v Baltskom mori, pričom zahynulo 852 ľudí. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Fínsko v roku 1995 súhlasilo s návrhom oboch zmienených krajín, aby bol vrak trajektu vyhlásený za miesto posledného odpočinku obetí a jeho narušenie bude protizákonné. Táto legislatíva však nedávno prešla novelizáciou so zámerom umožniť opätovné prešetrenie udalosti.



Podnetom na zmenu príslušného zákona bol dokumentárny film, ktorý na závery oficiálneho vyšetrovania vrhol pochybnosti.



Estónsky ľadoborec EVA-316 a švédske prieskumné plavidlo Electra vyplávali vo štvrtok a stretli sa neďaleko lokality vraku v medzinárodných vodách. "Prieskum sa začal," uviedol v piatok Jonas Backstrand zo Švédskeho úradu pre vyšetrovanie nehôd (SHK).



Ešte predtým sa však na palubách oboch lodí konali na pamiatku obetí náboženské obrady za účasti biskupov zo Švédska, Estónska, Litvy a Fínska.



Desaťdňová misia predstavuje predbežné vyšetrovanie s využitím sonaru, pomocou ktorého sa preskúma stav morského dna a poloha vraku. Diaľkovo ovládané podmorské zariadenie zhotoví fotografie. Na jar 2022 sa začne rozsiahlejší prieskum. Podľa odhadov SHK sa predbežné vyšetrovanie skonči na jeseň tohto roku.



Pôvodné vyšetrovanie bolo ukončené konštatovaním, že katastrofu spôsobilo otvorenie predných vrát trajektu v rozbúrenom mori a následné vniknutie obrovskej masy vody do paluby, kde sa prepravovali automobily.



Experti však v zmienenom dokumente uviedli, že predné vráta mohla pretrhnúť iba mohutná vonkajšia sila, čo vyvolalo otázky o tom, čo sa skutočne stalo, píše AFP.



Z celkovo 989 osôb na palube sa zachránilo iba 137. Trajekt smeroval z estónskeho hlavného mesta Tallinn do švédskej metropoly Štokholm. Plavidlo sa potopilo v priebehu hodiny 28. septembra 1994. Najviac obetí pochádzalo z týchto dvoch krajín.