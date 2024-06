Začalo sa hlasovanie v predčasných voľbách do francúzskeho parlamentu

Paríž 25. júna (TASR) - Francúzski voliči v zahraničí môžu od utorka poludnia odovzdať svoj hlas v predčasných voľbách v elektronickom hlasovaní. Ako na svojom webe dodal denník Le Monde, možnosť voliť mimo Francúzska má 1,5 milióna francúzskych voličov v 150 krajinách, ktorí sa vopred zaregistrovali do konzulárnych volebných zoznamov, informuje TASR.



Televízia BFM uviedla, že stránka diplomatie.gouv.fr vyhradená na online hlasovanie po spustení hlasovania často "padala" z dôvodu vysokej návštevnosti. Francúzi v zahraničí, ktorí chcú hlasovať online, majú však čas na hlasovanie do štvrtka.



Aj samotná webová stránka France Diplomatie upozorňuje, že voliči môžu naraziť na problémy s prístupom v dôsledku veľkého záujmu. "Neváhajte a skúste sa znova pripojiť neskôr," píše sa na webe.



Internetové hlasovanie v prvom kole predčasných volieb je možné od utorka poludnia (SELČ) do tohto štvrtka poludnia; v druhom kole sa bude hlasovať od poludnia 3. júla (SELČ) do 18.00 h SELČ vo štvrtok 4. júla.



Voliči, ktorí žijú vo Francúzsku, budú v prvom kole predčasných parlamentných volieb môcť fyzicky voliť už túto nedeľu 30. júna.



Lídri troch hlavných politických blokov, ktoré sa vo voľbách uchádzajú o priazeň voličov, absolvujú v utorok večer veľkú televíznu debatu. Kým prezidentský blok Spolu do nej vysiela premiéra Gabriela Attala, krajne pravicové Národné združenie (RN) bude zastupovať jeho vodca Jordan Bardella a ľavicový blok Nový ľudový front (NFP) do debaty delegoval Manuela Bomparda. V prieskumoch verejnej mienky stále vedie RN.