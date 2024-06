Začalo sa pojednávanie so zakladateľom servera WikiLeaks Assangeom

Saipan/Washington 26. júna (TASR) – Začalo sa súdne pojednávanie s Julianom Assangeom, zakladateľom servera WikiLeaks, ktoré má podľa očakávaní viesť k jeho oslobodeniu. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Assangeovo oslobodenie umožnila dohoda, ktorú uzavrel s americkou justíciou. Podľa nej sa priznáva ku sprisahaniu s cieľom nezákonne získať a distribuovať tajné dokumenty, za čo mu americký súd ukladá odňatia slobody v trvaní viac než päť rokov.



Dĺžka trestu zodpovedá času, ktorý strávil za mrežami v Spojenom kráľovstve. Tento čas sa počíta ako už odpykaný, zakladateľ servera WikiLeaks by preto mal zo súdu odísť na slobodu. Očakáva sa, že zamieri do domovskej Austrálie.



Washington obviňuje Assangea z krádeže a zverejnenia materiálov popisujúcich vojenské operácie v Iraku a Afganistane. Washington tvrdí, že tak ohrozil americké zdroje spravodajských služieb.



Assangeovo prepustenie z väzenia v Londýne v pondelok uniklo pozornosti verejnosti. Zo Spojeného kráľovstva zamieril komerčným letom do thajskej metropoly Bangkok, odkiaľ následne odletel na ostrov Saipan, ktorý sa nachádza v americkom území Severné Mariány v Tichom oceáne. Na ostrov dorazil v utorok niekoľko hodín pred začiatkom pojednávania.