V Austrálii sa začalo predčasné hlasovanie v prelomovom referende

Sydney 3. októbra (TASR) - V Austrálii sa v utorok začalo predčasné hlasovanie v prelomovom referende o posilnení práv pôvodných obyvateľov v parlamente. TASR správu prevzala zo stanice BBC News.



V prípade schválenia reformy by sa v ústave z roku 1901 po prvý raz uznali aborigénni obyvatelia Austrálie a obyvatelia ostrovov Torresovho prielivu a v rámci vlády by sa pre nich zriadil stály poradný orgán.



Prieskumy verejnej mienky dlhodobo ukazovali podporu pre tento návrh, ale s blížiacim sa hlasovaním sa posilňujú pozície jeho odporcov.



Väčšina Austrálčanov bude hlasovať 14. októbra. Ostatní môžu od utorka hlasovať vo vybraných volebných centrách po celej krajine.



Zriadenie poradného orgánu, neformálne označovaného "the Voice", bolo odporučené v memorande "Uluru Statement from the Heart" z roku 2017, ktorý vypracovalo viac ako 250 domorodých lídrov.



V memorande sa vyzýva na reformy v otázkach pôvodných obyvateľov Austrálie. Stanovuje sa v nej aj dlhší proces uzatvárania zmlúv a hovorenia pravdy. Návrh sa však stal predmetom vášnivej diskusie i terčom dezinformácií a rasistických urážok.



Jeho zástancovia tvrdia, že pomôže aborigénom, ktorí majú nižšiu priemernú dĺžku života a omnoho horšiu zdravotnú a vzdelanostnú úroveň ako ostatní Austrálčania.



Podľa odporcov však ide len o symbolické gesto, ktoré neprinesie zmenu, a mohlo by podkopať existujúce austrálske vládne štruktúry.



Na úspech referenda musí väčšina Austrálčanov hlasovať "za", a väčšinovú podporu musí získať aj v minimálne štyroch zo šiestich austrálskych štátov.



Zloženie, funkcie a právomoci nového orgánu, ktorého odporúčania nebudú záväzné, by potom navrhol a prerokoval parlament.



Doteraz posledné referendum v Austrálii sa uskutočnilo v roku 1999, keď voliči odmietli možnosť stať sa republikou. Z celkovo 44 austrálskych referend bolo úspešných iba osem, posledné v roku 1977.