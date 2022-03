Začalo sa štvrté kolo ukrajinsko-ruských rokovaní

Kyjev/Moskva 14. marca (TASR) - Prostredníctvom videokonferencie sa v pondelok ráno začalo štvrté kolo mierových rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom. Oznámila to spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na vyjadrenie poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka.



Citovaný poradca v príspevku na Twitteri informoval, že najnovšie kolo rokovaní sa zameria prevažne na dosiahnutie prímeria, stiahnutie ruských vojakov a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.



Podoľak zdôraznil, že Kyjev naďalej trvá na nastolení prímeria ešte pred rozhovormi o budúcich vzťahoch medzi oboma krajinami.



"Rokovania – štvrté kolo. O mieri, prímerí, okamžitom stiahnutí vojsk a bezpečnostných zárukách. Náročné diskusie," uviedol Podoľak v komentári na Twitteri, ku ktorému pridal aj video. Dodal, že Rusko si síce uvedomuje "nezmyselnosť svojich agresívnych činov", stále však trpí "mylnou predstavou, že 19 dní násilia voči (ukrajinským) mierumilovným mestám je tou správnou stratégiou".



Rusko a Ukrajina vyzdvihli v uplynulých dňoch pokrok na predošlých kolách rokovaní zameraných na ukončenie viac než dva týždne trvajúcich bojov.



Člen ruského vyjednávacieho tímu Leonid Sluckij v nedeľu podľa agentúry AFP uviedol, že po niekoľkých kolách rozhovorov s ukrajinským tímom v Bielorusku sa dosiahol "významný pokrok". "Očakávam, že tento pokrok by sa mohol v priebehu najbližších dní rozvinúť do jednotného postoja oboch delegácií a do dokumentov, ktoré sa potom podpíšu," uviedol.



Aj Podoľak predtým na Twitteri napísal, že Rusko prestalo vydávať "ultimáta" a namiesto toho "pozorne počúva našim stanoviskám".