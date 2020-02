Začalo sa súdne pojednávanie vo veci vydania Assangea do USA

Londýn 24. februára (TASR) - Zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange sa objavil v pondelok na súde v Londýne, kde sudkyňa otvorila pojednávanie vo veci jeho vydania do USA. Správu priniesli agentúry Reuters a AP.



Súd začne vypočutím argumentov zástupcov amerických úradov, ktoré voči Assangeovi vzniesli celkovo 18 obvinení, väčšinou na základe zákona o špionáži.



Pred budovou súdu sa zhromaždili Assangeovi prívrženci. Protest na jeho podporu sa v centre Londýna konal už v sobotu. Na jeho stranu sa postavili stovky ľudí vrátane mnohých politikov, hudobníkov a ďalších celebrít.



Austrálčana Assangea (48) zadržali v Británii v apríli 2019. Dovtedy žil takmer sedem rokov na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, čím chcel zabrániť svojmu možnému vydaniu do USA.



Spojené štáty požadujú Assangeovo vydanie v súvislosti so zverejnením tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov. V prípade usvedčenia môže Assange stráviť za mrežami aj niekoľko desaťročí. Agentúra Reuters upozorňuje, že výška trestu sa v najhoršom prípade môže vyšplhať až na 175 rokov.



Novinárske a ľudskoprávne organizácie vrátane Amnesty International a Reportérov bez hraníc upozorňujú, že obvinenia proti Assangeovi zavádzajú "desivý" precedens pre slobodu tlače a médií.



Koniec procesu s Assangeom je podľa AP stále v nedohľadne. Po týždni úvodných rečí je do mája naplánovaná prestávka. Po nej by obe strany mali predložiť dôkazy. Konečné rozhodnutie môže prísť až o niekoľko mesiacov neskôr. Je pravdepodobné, že porazená strana sa voči rozsudku odvolá.



V prípade, že súd vydanie schváli, konečné slovo bude mať britská vláda.