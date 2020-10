Bulharsko má na rozdelenie fondov EÚ iný pohľad než Budapešť

Na snímke Péter Szijjártó, archívna foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Budapešť 19. októbra (TASR) - Postoj Bulharska k prerozdeľovaniu fondov Európskej únie (EÚ) sa mierne líši od maďarského postoja, avšak Sofia tiež tvrdí, že rozhodovať o financiách sa má na základe objektívnych kritérií. Povedala to v pondelok v Budapešti bulharská ministerka zahraničných vecí Ekaterina Zacharievová po schôdzke so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom.Maďarský minister podľa agentúry MTI na margo diskusie v rámci EÚ o dodržiavaní princípov právneho štátu a snahy Bruselu spájať túto otázku s rozdeľovaním fondov vyjadril názor, že právne konania voči niektorým členským krajinám EÚ v tejto oblasti nemajú nič spoločné so skutočnosťou." zdôraznil Szijjártó, ktorý dodal, že fondy Únie nie sú humanitárnou pomocou, ale výsledkom spoločnej európskej ekonomiky, preto aj Maďarsko má na ne právo.Ministri sa zhodli v otázke nutnosti rozširovania EÚ, pričom obe krajiny by chceli vidieť čo najskôr integráciu západného Balkánu.K migračnému paktu EÚ Szijjártó i Zacharievová zhodne konštatovali, že najdôležitejšia je ochrana vonkajších hraníc Únie. Tento pakt považuje maďarská vláda za neprijateľný, pretože Brusel nechce zastaviť, ale "" prisťahovalectvo. "" podčiarkol šéf maďarskej diplomacie.Podľa bulharskej ministerky prijatie migračného paktu nemožno unáhliť. "" dodala.Obaja politici sa zhodli na nutnosti spolupráce v energetike a v diverzifikácii energetických zdrojov. Szijjártó podotkol, že Maďarsko ráta v októbri 2021 s otvorením plynovodu Turecký prúd, z ktorého bude môcť odoberať plyn prúdiaci z juhu cez Bulharsko.