Zacharievová sa v EP vyslovila za investície do vedy a výskumu v EÚ

Brusel 5. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) v utorok v Bruseli vypočuli bulharskú nominantku na eurokomisárku Ekaterinu Zacharievovú, ktorá by mala mať na starosti startupy, výskum a inovácie. Otázky jej mohli klásť aj poslanci z Výboru pre kultúru (CULT), informuje bruselský spravodajca TASR.



Zacharievová vo svojich úvodných slovách vyjadrila želanie, aby sa výskum a inovácie stali ústredným bodom programu EÚ pre konkurencieschopnosť. Investície do výskumu a inovácií by sa podľa nej mali zavádzať strategickejšie, aby EÚ umožnili dosiahnuť digitálnu a zelenú transformáciu.



Upozornila, že výdavky na výskum a inovácie v Európe sú nižšie ako v USA, Číne alebo Japonsku. Zaviazala sa predložiť Európsky zákon o inováciách, ktorý prinúti členské štáty Únie splniť cieľ troch percent rozpočtových výdavkov na výskum a inovácie, zabrániť úniku mozgov, brániť slobodu výskumu, investovať do výskumu a inovácií a rozšíriť Európsku radu pre výskum (ERC).



Dezignovaná komisárka chce tiež presadzovať komplexnú stratégiu na pomoc začínajúcim a menším spoločnostiam, aby mohli rásť aj vďaka ľahšiemu prístupu ku kapitálu a zníženiu byrokracie.



Vyslovila sa v prospech stratégie pre európske prírodné vedy, ktorá by podporovala využívanie umelej inteligencie vo vede, a chce pracovať na príprave zákona o pokročilých materiáloch.



Podľa jej slov by Európska komisia mala predložiť aj akčný plán na pomoc pri podpore žien vo výskume a inováciách a vyslovila sa za ambicióznejší rozpočet na výskum a inovácie v budúcom viacročnom finančnom rámci.



Pokiaľ ide o medzinárodné vzťahy, Zacharievová povedala, že EÚ by mala brániť princíp reciprocity, rovnakých podmienok a strategickej autonómie a zaviazať sa, že bude čo najviac spolupracovať s ukrajinskými výskumníkmi a inovátormi.



Počas vypočúvania viacerí poslanci vyzvali eurokomisiu, aby tlačila na členské štáty, aby splnili trojpercentný rozpočtový cieľ v oblasti výskumu a inovácií, zabezpečili nezávislosť výskumného programu EÚ a vynaložili viac peňazí na výskum na celoeurópskej úrovni. Zacharievová v rámci svojich odpovedí prisľúbila bojovať za nezávislý a posilnený rámcový program a obhajovala zvýšenie cieľa výskumu a inovácií na štyri percentá HDP do roku 2030.



Po upozorneniach zákonodarcov, že žiadatelia o podporu výskumu z radov malých a stredných podnikov čelia vysokej byrokracii, Zacharievová uviedla, že sa chce pričiniť za výrazné zjednodušenie s dvojfázovým procesom podávania žiadostí s cieľom minimalizovať byrokraciu.



Rozhodnutia o výsledkoch vypočutí postupne zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke eurokomisie Ursule von der Leyenovej a oficiálne ich zverejní.