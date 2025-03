Zacharová: Mierové jednotky na Ukrajine by boli v konflikte s Ruskom

Moskva 13. marca (TASR) - Rozmiestnenie vojakov z európskych krajín v rámci mierovej misie na Ukrajine je pre Rusko neprijateľné a znamenalo by to ich priame zapojenie sa do konfliktu s Ruskom, vyhlásila na štvrtkovom brífingu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Informuje TASR podľa správy agentúry TASS.



"Je absolútne neprijateľné, aby sme dovolili iným štátom rozmiestniť svoje ozbrojené sily na Ukrajine pod akoukoľvek vlajkou - či už by šlo o zahraničné kontingenty, vojenské základne, alebo nejaké mierové operácie, ktoré navrhujú tí, čo slovo mier zo svojho slovníka úplne vypustili," povedala Zacharovová. Dodala, že na priame zapojenie sa ďalších krajín do konfliktu s Ruskom by Moskva odpovedala "všetkými dostupnými prostriedkami".



Ukrajina žiada svojich európskych spojencov, aby na jej územie vyslali mierové jednotky. To však Moskva odmieta v rámci potenciálneho prímeria i mierového riešenia.



Podobné vyhlásenie ako Zacharovová urobil v stredu aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, podľa ktorého by Rusko vnímalo prítomnosť vojakov z krajín NATO na Ukrajine ako hrozbu a túto situáciu by netolerovalo.



O podpore Ukrajiny a európskej obrane minulý týždeň rokovali aj lídri EÚ v Bruseli. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyslovil predpoklad, že mier na Ukrajine si možno bude vyžadovať nasadenie európskych jednotiek. Objasnil, že nepôjdu bojovať na frontovú líniu, ale budú na Ukrajinu poslaní "po podpísaní mieru, aby zabezpečili jeho dodržiavanie".