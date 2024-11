Zacharovová: Americká základňa v Poľsku je na zozname cieľov Ruska

Moskva 21. novembra (TASR) — Zriadenie novej základne americkej protiraketovej obrany v severnom Poľsku zvyšuje úroveň jadrového ohrozenia, preto je na zozname prioritných cieľov Ruska a v prípade potreby môže byť zasiahnutá novými ruskými zbraňami. Na pravidelnej štvrtkovej tlačovej konferencii to povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a TASS.



"Vzhľadom na povahu a úroveň hrozieb, ktoré predstavujú takéto západné vojenské zariadenia, bola základňa protiraketovej obrany v Poľsku už dávno zaradená na zoznam prioritných cieľov na potenciálne zničenie, čo možno v prípade potreby vykonať pomocou širokej škály najnovších zbraní," uviedla Zacharovová.



Otvorenie základne označila Zacharovová za "ďalší provokatívny krok zo série hlboko destabilizujúcich akcií Američanov a ich spojencov v Severoatlantickej aliancii, ktorý zapadá do deštruktívnej praxe približovania vojenskej infraštruktúry NATO k ruským hraniciam".



To podľa nej vedie k podkopávaniu strategickej stability, zvyšovaniu strategických rizík a v dôsledku toho k zvýšeniu celkovej úrovne jadrového ohrozenia.



Základňu protivzdušnej obrany pri obci Redzikowo ležiacej neďaleko pobrežia Baltského mora a 230 kilometrov od ruských hraníc, ktorá je súčasťou protiraketového štítu NATO nazývaného Aegis Ashore, oficiálne otvorili 13. novembra. Jej výstavba sa začala v roku 2016 a stála okolo 850 miliónov dolárov. Funkčná je od decembra 2023, následne sa začal proces jej prechodu pod NATO.



Protiraketový štít NATO dokáže zachytiť balistické rakety krátkeho až stredného doletu. Patria k nemu základne v Poľsku a Rumunsku, ako aj torpédoborce amerického námorníctva umiestnené na námornej základni v Španielsku a radar včasného varovania v Turecku.