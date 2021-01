Zacharovová: Blok Trumpových účtov je ranou pre demokraciu na Západe

Moskva 14. januára (TASR) - Zablokovanie účtov dosluhujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa na sociálnych sieťach bolo tvrdou ranou pre demokratické hodnoty deklarované Západom. Uvádza sa to vo vyhlásení hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej, ktoré zverejnila vo štvrtok na sociálnej sieti Facebook.



Rozhodnutie amerických internetových platforiem zablokovať hlavu štátu sa podľa Zacharovovej dá porovnať "s jadrovým výbuchom v kybernetickom prostredí", pričom samotná deštrukcia "nie je taká hrozná ako následky".



Trumpov účet na sociálnych sieťach Facebook a Instagram bol minulý týždeň pozastavený po násilnom vpáde rozvášneného davu jeho priaznivcov do komplexu vládnych budov na Kapitole vo Washingtone, čím prerušili práve prebiehajúcu procedúru potvrdenia víťazstva Trumpovho rivala Joea Bidena v prezidentských voľbách.



Sociálna sieť Twitter zašla ešte ďalej, keď Trumpov účet vymazala a pripravila ho tak o jeho obľúbený komunikačný nástroj.



Zacharovová vo svojom vyhlásení poukázala aj na rad politikov zo Západu, ktorí kritizovali rozhodnutia manažmentu sociálnych sietí, vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej - tá označila krok Twitteru za "problematický".



Podľa Zacharovovej sú tieto zákazy týkajúce sa sociálnych sietí ďalším dôvodom, prečo by sa americké úrady "mali starať" o svoju vlastnú krajinu namiesto kritizovania Moskvy.



Hovorkyňa rezortu ruskej diplomacie zverejnila toto svoje vyhlásenie po tom, ako Washington vyjadril znepokojenie zo zásahu proti nezávislým médiám v Rusku v podobe noviel zákona o tzv. zahraničných agentoch.



Zacharovová v tejto súvislosti poukázala na to, že kým v Rusku je informačná a komunikačná sféra regulovaná zákonmi, v USA sú to "nikdy sa nekončiace chaotické rozhodnutia, ktoré sú divokou syntézou populizmu, hrozieb, lobizmu, prekrúcania zákonov a verejnej mienky".