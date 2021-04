Zacharovová: Česko sa vydalo na cestu deštrukcie vzťahov s Ruskom

Moskva/Praha 22. apríla (TASR) - Česká republika sa vydala na cestu deštrukcie vzťahov s Ruskom, pričom odpoveď Moskvy na seba nenechá dlho čakať. Uviedla to vo štvrtok na brífingu v Moskve hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, ktorá tak reagovala na najnovší postup vlády ČR v kauze vyhostenia ruských diplomatov.



Diplomatickú roztržku medzi Českom a Ruskom spustilo oznámenie z uplynulého víkendu, že výbuch muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky.



Česko následne v pondelok vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.



Česká strana na tento krok vzniesla ultimátum, v ktorom vyzvala Moskvu, aby do štvrtka 12.00 h prijala späť 20 vyhostených českých diplomatov. Moskva však na túto požiadavku nereagovala.



Nový minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek následne vo štvrtok popoludní v Prahe informoval, že ČR rozhodla o znížení počtu pracovníkov na veľvyslanectve Ruskej federácie v Prahe tak, aby zodpovedal súčasnému stavu na veľvyslanectve ČR v Moskve. Moskva bude mať čas na stiahnutie svojich zamestnancov do konca mája.



Agentúra TASS s odvolaním sa na prepočty českého ministerstva zahraničných vecí uviedla, že na ruskom veľvyslanectve v Prahe je momentálne 27 diplomatov a 67 technických pracovníkov.



Na veľvyslanectve ČR v Moskve zostalo päť diplomatov a 19 technických zamestnancov, dodal TASS.



Líder českej Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala vo štvrtok ocenil ďalší postup vlády ČR v kauze vyhostenia ruských diplomatov, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Vo svojej reakcii zverejnenej na sociálnej sieti Twitter Fiala napísal, že by "bolo neodpustiteľné", keby sa ČR zachovala inak a "bezdôvodné vypovedanie" 20 českých diplomatov ponechala bez reakcie. Fiala však zároveň dodal, že mu nie je jasné, prečo dala vláda ČR Rusku čas až do konca mája, keď českí diplomati mali na stiahnutie z Moskvy jeden deň, dodal portál Novinky.cz.



Deník N informoval, že predseda strany Piráti Ivan Bartoš i šéf českých ľudovcov (KDU-ČSL) Marian Jurečka privítali ďalšie opatrenia voči Rusku, ktoré oznámili šéf diplomacie Kulhánek a premiér Andrej Babiš. Predseda komunistov (KSČM) Vojtěch Filip naopak považuje postup vlády ČR za chybný a diplomaticky nevhodný.